Episódio 2: "O Ganso e outros traidores"

Acabado de chegar ao poder, Vladimir Putin convoca os homens mais ricos do país e deixa um aviso: podem manter as suas fortunas mas, a partir de agora, não têm qualquer influência nas decisões políticas. Nem todos vão acatar esse pedido. Há quem comece a criticar abertamente o novo presidente, mesmo entre aqueles que o ajudaram inicialmente a chegar ao cargo mais importante do Kremlin. Para Putin, só há uma coisa pior do que um inimigo: um traidor. E os traidores têm de ser silenciados a todo o custo.

