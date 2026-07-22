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Começa agora o Jornal de Desporto da Rádio Observador, hoje com a edição do jornalista João Lourenço. Muito bom dia, João.

Bom dia, Miguel.

Benfica viaja hoje para a Suíça e o presidente do clube pede exigência máxima em todas as provas.

A começar com a Liga Europa, em que os encarnados têm já amanhã a partida da primeira mão da segunda eliminatória de acesso à fase principal desta competição, desafio frente aos suíços do St. Gallen. Rui Costa acredita que Marco Silva tem um plantel capaz para enfrentar este adversário.

Ainda assim, temos que fazer estes jogos e as expectativas são altíssimas. O plantel que a gente tem à disposição oferece-nos essa garantia e depois de amanhã começa a época oficial para o Benfica e as expectativas inevitavelmente são altas, até porque vimos de uma época que já assumidamente foi negativa e não podemos falhar esta competição. É a primeira que vamos fazer e não podemos falhar.

O mercado ainda está a meio e, por isso, o plantel das Águias ainda vai mudar. É o que garante Rui Costa, que recusa falar dos rumores sobre João Palhinha.

O Benfica fez o mercado até agora que tinha a fazer. Como sabem, também não perdeu nenhum jogador, excetuando Otamendi, que acabaria o contrato com o Benfica, e Síndico, que saiu no final da época. Colmatou essas saídas com Lenglet e com Kaminski. Chegou agora Jhon Duran. Até o final do mercado vai haver, com certeza, mais saídas e mais entradas.

Saídas e entradas. E no que toca, neste caso, à porta de saída do plantel dos encarnados, há dois nomes em destaque: António Silva e Andreas Schjelderup. O presidente do Benfica confirmou o interesse dos britânicos do Bournemouth no central do Benfica e revela que a Sada Encarnada ainda não recebeu qualquer proposta por Andreas Schjelderup.

António Silva continua a ser jogador do Benfica, jogará na quinta-feira se o treinador assim entender. Não vou esconder que é público, já que há o interesse do Bournemouth, mas não se chegou ainda a nenhum acordo e, portanto, o António está concentradíssimo no jogo que tem para fazer na quinta-feira e nós contentes com isso. Schjelderup tem uma proposta também, como vocês sabem, de renovação. Li e ouvi que o jogador não quer ficar no Benfica. A nós nunca nos foi comunicado isso. Está nas férias do mundial, está a regressar em breve ao Benfica, será jogador do Benfica.

Mas é um dos jogadores que pode sair?

Não. Até o dia de hoje, li muitas vezes que recebemos propostas pelo Schjelderup, que o Schjelderup quer sair. Até o dia de hoje, o Benfica não recebeu nenhuma proposta pelo Schjelderup.

O plantel encarnado está em mudança e Rui Costa quer um cenário semelhante no Benfica Campos. O líder das Águias ouviu as reprimendas de Marco Silva na primeira partida amigável desta pré-temporada. Avisa que, a partir de agora, o que se passa no Seixão fica no Seixão.

As palavras de Marco Silva eram como um chamado de atenção para que até mesmo a quantidade de pessoas que está envolvida no Benfica Campos ter a consciência que dentro do Benfica Campos as coisas têm que ficar ali obrigatoriamente, como é natural que assim seja.

O jogo entre o St. Gallen e o Benfica tem apito inicial marcado para às 19h. Tem relato aqui na Rádio Observador. Caso os encarnados consigam ultrapassar esta equipa suíça nesta segunda pré-eliminatória, terão pela frente o derrotado do duelo entre os austríacos do Sankt Gallen e também os escoceses do Hearts, neste caso, na próxima fase, na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa.

E João, há um novo reforço do Futebol Clube do Porto que já trabalha no Olival e pode estrear-se hoje em Barcelos.

Estamos a falar de Imboan Wang, que já esteve ao serviço de Francesco Farioli no treino desta terça-feira. Os comandados de Francesco Farioli realizam esta noite um encontro amigável em Barcelos frente ao Gil Vicente. O apito inicial está marcado para às 20h. Os Dragões continuam a anunciar reforços, mas neste caso para a equipa B. Mahmen Yang, avançado senegalês de 20 anos, assinou contrato válido por quatro temporadas, vai vestir a camisola número 46. O emblema azul e branco paga ao emblema norueguês do Häcken 1,6 milhão € por 100% dos direitos económicos. Destaque, Miguel Gato, para a estampa física deste avançado. É um bocado baixo, 1,97 m.

Baixinho, portanto.

Baixinho.

No Sporting, o mercado continua bastante agitado. O Ousmane Diomande pode ser o próximo reforço do Nottingham Forest.

E o Observador avança que o negócio deve ser o mais lucrativo dos Leões neste verão. A confirmar-se a provável saída de Diomande, a hipótese de Gonçalo Inácio deixar também o emblema de Alvalade fica reduzida. Ainda na porta de saída está Pedro Gonçalves. O Sporting deverá conseguir um valor a rondar os 25 milhões de euros. A venda deve ser concluída ou para o Al-Ittihad, antigo emblema de Sérgio Conceição e também dos portugueses Daniel Pereira e Roger Fernandes, ou para o Al-Ta'ee de Bruno Lage, o emblema que subiu à primeira divisão saudita. Já do lado das entradas, houve uma série de conversações que estavam pendentes e que agora foram retomadas ou, neste caso, chegaram a um final sem êxito. Estamos a falar de Yeremy Hernández. O ala espanhol de 23 anos voltou a ser tentado pelo SAD do Sporting. Os Leões terão oferecido um valor global de 40 milhões de euros, mais uma porcentagem de mais-valia numa futura venda. Ainda assim, o Deportivo da Corunha não baixou a guarda em relação às exigências pelo jogador espanhol. Nos próximos dias, deverá chegar mais um reforço para a frente de ataque. Falamos de Nestory Irankunda, o internacional australiano de 20 anos que esteve presente no Campeonato do Mundo. Vai custar uma verba perto dos 17 milhões aos cofres leoninos. Podem ler mais sobre o mercado do Sporting no site do Observador, num artigo assinado pelo editor de esporte, Bruno Roseira.

Passamos agora, João, ao futsal. O Sporting de Braga despediu o treinador da equipa feminina Por causa de um envolvimento em apostas.

Pedro Pedroso, de 29 anos, foi punido com dois meses de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Também vai ser obrigado a pagar uma multa de €612. Em causa estão apostas desportivas em competições nacionais, primeira, segunda e terceira liga, na época passada, época 2025 e 2026, durante a qual o treinador principal da equipe feminina do Braga, neste caso, estava em atividade, ou seja, na segunda divisão nacional. Em comunicado, o emblema bracarense anuncia a dispensa do treinador, devido, e passo a citar, "ao incumprimento de deveres legais e regulamentares inerentes à função". Neste caso, surge também um fato, no mínimo, insólito. Das 33 apostas que foram divulgadas, Pedro Pedroso perdeu todas.

Na Inglaterra, a morte de Kevin Keegan continua a marcar a agenda. O Liverpool deixa uma mensagem de pesar.

O antigo balneador, em 1978 e 1979, morreu aos 73 anos, vítima de câncer. Nas últimas horas, as reações multiplicaram-se para deixar a última homenagem ao internacional inglês por 63 ocasiões. Hamburgo, Liverpool, Newcastle e Manchester City, três dos quatro emblemas que Kevin Keegan representou durante a carreira. Estas quatro instituições deixaram os pêsames à família e lembraram o legado dentro e fora de campo. Foram 750 jogos no principal escalão do futebol britânico entre 1968 e 1985. Curiosamente, Keegan ganha balneador já ao serviço do Hamburgo em 1978 e 1979. Recordar que em janeiro deste ano tinha sido revelado que o antigo internacional britânico e também antigo treinador tinha sido diagnosticado com um comum câncer, mas já em estado avançado, não resistiu a esta doença.

Na volta à França, João, há um atleta que soma a segunda vitória consecutiva.

Falamos de Remco Evenepoel. O belga foi o mais rápido no contrarrelógio individual com cerca de 26 km. Ligou Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains nesta terça-feira, o início da terceira e última semana desta prova francesa. Remco Evenepoel conseguiu ganhar algum tempo na classificação ao líder da prova, Tadej Pogačar. O ciclista da UAE Team Emirates passa agora a ter uma vantagem de 4 minutos e 32 segundos para o segundo classificado, Remco Evenepoel, e também, neste caso, 6 minutos e 51 segundos para o terceiro classificado e companheiro de equipe, Isaac del Toro. O contrarrelógio ficou ainda marcado por uma queda, no mínimo feia, de Florian Lipowitz, da Red Bull Bora. O ciclista germânico caiu numa curva onde o camisola amarela ainda teve que se esforçar para conseguir manter-se em cima da bicicleta. A sorte não ditou o mesmo desfecho para Lipowitz, que teve que ser obrigado a desistir da prova. Nesta quarta-feira, há nova etapa de montanha, 18ª, que vai terminar com prêmio de montanha, neste caso, uma subida a uma montanha classificada como de primeira categoria.

E João, fechamos no Estoril Open. Jaime Faria conseguiu a primeira vitória no quadro principal do torneio.

O número dois nacional e o número 88 do ranking ATP derrotou o sexto cabeça de série, o holandês Botic van de Zanschulp. Parciais de 6x3 e 6x4 numa partida que durou 1 hora e 13 minutos. Já na próxima ronda, o português vai defrontar um velho conhecido, o peruano Gonzalo Bueno. Foi o "Vamos à Bola" hoje com o João Lourenço.