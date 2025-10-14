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Seja bem-vindo a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de desporto da Rádio Observador. Temos conosco o jornalista Carlos Pedro. Bom dia, Carlos.

Bom dia, Diana.

Começamos, como já é habitual, com o futebol. Portugal pode garantir já hoje a presença no Mundial do próximo ano. Para isso, tem de vencer a Hungria e esperar que a Arménia não vença a Irlanda.

Tal como há pouco mais de um mês em Budapeste, na altura por 3 x 2, Portugal ainda terá mais dois jogos para fazer, mas repetir um triunfo perante os húngaros resolve já hoje as contas do apuramento. Ontem, na antevisão, Roberto Martínez foi questionado sobre a pouca produtividade do ataque português no último encontro com a Irlanda. O selecionador nacional não compreende as críticas e não tem dúvidas de que Portugal é uma grande equipa.

Gosto de ver o que vocês escrevem depois dos jogos. Contra a Arménia, ganhamos 5 x 0 e era um rival muito fraco. 5 x 0. Por que valorizar um 5 x 0 de Portugal quando é a Arménia? A Arménia ganha contra a Irlanda. E depois quando nós ganhamos a Irlanda no último minuto é porque não conseguimos marcar gols. Precisamos desfrutar. Temos uma seleção que joga futebol muito e bem. Temos jogadores com um compromisso incrível. Vamos desfrutar isso.

Roberto Martínez, que abriu a porta a eventuais mudanças no 11 para o encontro desta noite. João Félix está melhor e já treinou. Rafael Leão e Gonçalo Inácio não contam para esta partida. Também na antevisão esteve Vitinha. O português reagiu aos elogios de Zinedine Zidane, que considerou o médio do PSG, juntamente com João Neves, um dos melhores jogadores do mundo. Vitinha não escondeu a satisfação e agradeceu os elogios.

Se ele disse, eu agradeço. É claramente uma das referências para toda a gente no futebol, para um médio ainda mais, para uma pessoa que joga no meio-campo, ter uma referência como o Zidane falar isso é sempre importante e eu fico muito contente, pessoalmente. Resta-me continuar. Continuar, manter o nível, melhorar se possível e dizer-lhe obrigado.

Vitinha na antevisão este Portugal-Hungria desta noite arranca às 19h45 no Estádio José Alvalade. A emissão especial da Rádio Observador, que vai acompanhar o encontro, começa um pouco mais cedo.

Ali por volta das 19h25. Carlos, quem já está no Mundial é Cabo Verde. É a primeira vez na história que os Tubarões Azuis vão participar na mais importante competição das seleções.

A Ilha de Santiago foi o palco de um momento incrível para milhares de cabo-verdianos que viram confirmado o apuramento histórico. Um momento que levou os mais de 15 mil cabo-verdianos ao delírio no Estádio Nacional, na cidade da Praia. Foi isto que se ouviu. Os gols de Livramento, Willy Semedo e Stopira valeram o triunfo por 3 x 0 da equipa de Bobista perante a frágil seleção de Eswatini. A festa fez-se em tons de azul pelas 10 ilhas do arquipélago, mas não só. Portugal é casa de muitos cabo-verdianos que também festejaram esta vitória. O Observador acompanhou o jogo num café em Alfornelos. Falou, por exemplo, com José Chantre, um adepto cabo-verdiano que destaca a dimensão deste feito para o futebol do país.

Eu acho que a nível de visibilidade, tanto para os jogadores como para o país, é incalculável. O retorno é incalculável. Vão se abrir portas inimagináveis até uma década atrás, por exemplo.

José Chantre, à Rádio Observador, um adepto cabo-verdiano, um dos vários milhares de cabo-verdianos com motivos para festejar depois da vitória de ontem. Viu o jogo num café em Alfornelos, na Amadora, juntamente com a Rádio Observador. O presidente da República felicitou o feito inédito alcançado por Cabo Verde. Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma mensagem ao homólogo cabo-verdiano José Maria Neves. Com esta qualificação histórica de Cabo Verde, sobe para quatro o número de países lusófonos a participar num campeonato do mundo FIFA: Portugal, Brasil, Angola e agora os Tubarões Azuis. De resto, Cabo Verde junta-se a um lote de agora três estreantes já confirmados para o próximo mundial. Junta-se à Jordânia e Uzbequistão.

E ainda no futebol de seleções, os sub-21 continuam esta tarde a qualificação para o próximo Campeonato da Europa. O adversário é Gibraltar.

São três vitórias em três jogos, 10 gols marcados e zero sofridos. O balanço é até ver perfeito, mas não há margem para relaxar. O mote foi deixado ontem por Luís Freire. Em declarações ao Canal 11, o técnico da equipa das Quinas desvalorizou a questão do relvado sintético, que vai ser palco do encontro desta tarde. Luís Freire diz que os problemas podem vir do bloco baixo do adversário.

Nós não vamos jogar contra o sintético, vamos jogar contra Gibraltar, que teve uma prestação positiva com a República Checa também, onde só perdeu o jogo no fim. Portanto, temos que continuar e entrar logo com o pé no acelerador também, na perspectiva de fazer um jogo ofensivo, agressivo, uma equipa que quer marcar gols, quer criar oportunidades. Podemos ainda ser melhores naquilo que é o último terço, o preenchimento da área também mais agressivo. Sabemos que é uma equipa que poderá vir em bloco baixo, isso pode nos sim causar mais problemas do que o próprio sintético E temos que ser muito dinâmicos na procura de desequilibrar esse bloco baixo e criar oportunidades, ter a atitude que temos tido.

O selecionador nacional sub-21, Luís Freire, na antevisão ao encontro desta tarde aqui no registo do Canal 11. O jogo arranca às 16h no Europa Point Stadium em Gibraltar.

E Carlos, há mais desporto para ver hoje, não é só futebol, também destaque para o andebol português.

Benfica e Futebol Clube do Porto estreiam-se hoje na Liga Europeia de Andebol. As Águias viajam até à Alemanha para defrontar o oitavo classificado da primeira divisão do andebol germânico. O jogo é contra o MT Melsungen e tem início marcado para as 17h45. Duas horas depois, às 17h45, entram em ação os Dragões na Islândia contra o Fram Reykjavík, equipa campeã da Islândia. E por falar em estreias, importa ainda dizer que hoje o Sporting faz a sua no Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. O adversário é a Associação Desportiva Sanjoanense. Os campeões do mundo e recém-vencedores da Supertaça jogam em casa no Pavilhão João Rocha pelas 21h.

Mudamos de tema. A Confederação do Desporto de Portugal diz que o investimento do governo no setor é insuficiente.

É a reação do organismo aos números previstos para o desporto no Orçamento do Estado. A proposta foi entregue na passada quinta-feira. Agora, o presidente da Confederação, Daniel Monteiro, lamenta que o investimento seja superior nos clubes.

Os três clubes ditos grandes em Portugal, Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto, investem mais em modalidades do que o investimento que o Estado faz anualmente no desporto nacional. Eu não sei em que outro país da Europa isto acontece. Muito provavelmente em mais nenhum.

O presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Daniel Monteiro, ao Observador, diz que a falta de investimento é um entrave para o desenvolvimento do desporto em Portugal.

Voltamos a falar de futebol nacional, Carlos. A partir de hoje, o centro de treinos do Futebol Clube do Porto passa a ter o nome do antigo capitão Jorge Costa.

A homenagem é formalizada hoje a partir do 12h30 no Olival. Acontece precisamente no dia em que o antigo central dos Dragões faria 54 anos. Morreu a 5 de julho deste ano, vítima de paragem cardiorrespiratória. A cerimônia de hoje vai contar com a presença do presidente portista André Villas-Boas, representantes da Câmara Municipal de Gaia e ainda com a família de Jorge Costa. Arranca pelas 12h30.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares ao Futebol Clube do Porto, também a André Villas-Boas e ainda a Pavlídis.

A SAD dos Dragões é visada pelas críticas feitas à arbitragem de Vítor Ferreira no jogo Futebol Clube do Porto B x Torreense, da sétima jornada da Segunda Liga. Já o presidente do clube azul e branco foi alvo depois das declarações feitas na gala da Federação e que motivaram uma queixa por parte do Sporting. Por fim, o caso Pavlídis prende-se com uma participação disciplinar do Futebol Clube do Porto, que considerou que o grego agrediu Gabri Veiga com uma cotovelada no clássico de dia 5. E a fechar, Diana, já ouviste falar na seleção de futebol de São Marino?

Vocês agora todos os dias me vêm com adivinhas para ver quanto eu percebo de futebol. Vou sair daqui expert, mas sim, desta vez posso dizer que sim, já ouvi falar. Não muito. Sei apenas que é uma coisa que não lhes costuma correr lá muito bem.

Tens razão, Diana. É considerada, de resto-

Vês? Eu não sei qualquer coisa

...a pior seleção do mundo.

A sério?

Ainda na quinta-feira passada perdeu por 10 x 0 contra a Bósnia.

Isso é mau perder contra a Bósnia? Não sei.

É mau e ainda pior por 10.

É pior porque perdeu contra a Bósnia ou é só mais um fator para ser a pior seleção do mundo?

A questão aqui é que perdeu por 10 x 0 contra a Bósnia. A derrota contra a Bósnia em si foi um grande banho de bola, mas esta seleção, apesar disso, ainda pode ir ao mundial.

Acho que os nossos ouvintes acabaram de ficar confusos. Explica lá isso melhor. Como é que é a pior do mundo e ainda pode ir ao mundial?

Não é fácil, mas vamos lá. São Marino ocupa a última posição do grupo H, tem zero pontos, tem aliás apenas três vitórias na história, duas delas na anterior edição da Liga das Nações e frente ao Liechtenstein. Isto juntamente com o empate frente a Gibraltar, valeu a esta equipa-

Vai jogar hoje, não é?

Sim.

Falaste disso há bocado.

Não, isso é no sub-21.

Ah, pois é.

Mas isto, juntamente com o empate frente a Gibraltar, valeu a esta equipa o primeiro lugar na Liga D da Liga das Nações. Não tem nada a ver com o apuramento para o Campeonato do Mundo, mas esse primeiro lugar valeu o direito a um lugar na repescagem, mas só se não ficar numa das suas posições, nas duas primeiras posições. Check. Mas neste caso, a Roménia tem que ficar em segundo lugar e a Roménia está em terceiro e vai jogar precisamente hoje com São Marino.

Bem, fizeste aí umas contas de cabeça. Ou seja, vão jogar as duas equipas para o mesmo objetivo, portanto.

Vão jogar, mas têm que fazer resultados diferentes. A Roménia tem de ganhar para ficar no segundo lugar e São Marino tem de perder, quanto mais levar, melhor, para ficar no último lugar e depois jogar na repescagem contra uma das outras seleções que também podem aceder a este lugar de repescagem.

Compreendeu? É ver todos estes jogos.

Exatamente.

Que é para percebermos então quem é que vai ou não vai ao mundial. Ficamos aqui então com esta curiosidade: San Marino, a pior seleção do mundo, eu não fazia a mínima ideia, e a melhor, qual é? Será? Portugal é uma das melhores, não é?

E também joga hoje, Portugal.

Já joga hoje, vamos ver. Vamos ver se faz jus a essa posição de melhor seleção do mundo hoje quando receber a Hungria. E não se esqueça que há uma emissão especial de futebol para acompanhar aqui na Rádio Observador. Arranca ali por volta das 19h25. 20 minutos depois, o apito inicial então no Estádio da Avalat. Fica por aqui, "Vamos à Bola" desta terça-feira com o jornalista Carlos Pedro. Até amanhã, Carlos.

Até amanhã, Diana.