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Vamos à Bola, jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje com a edição do jornalista João Gama. Bom dia, João.

Bom dia, Nadine.

Começamos com o tema inevitável: a Seleção Nacional de Futebol tem jogo marcado com os Estados Unidos esta madrugada.

Quando os relógios baterem meia-noite e quando for oficialmente dia 1 de abril. É o segundo de dois jogos amigáveis no continente americano para preparar o próximo Mundial de Futebol e depois de um empate sem gols frente ao México, num jogo também em plena madrugada, a equipe de Roberto Martínez tenta a sua sorte frente aos Estados Unidos da América. Um jogo que vai acontecer no estádio Mercedes, na cidade de Atlanta. Roberto Martínez fez ontem a antevisão e, Nadine, voltou a reforçar que o objetivo deste amigável é preparar o Mundial e não necessariamente vencer em solo norte-americano.

Utilizar o estágio o melhor possível. Acho que não é fácil vir aqui aos Estados Unidos, ao México, e utilizar tudo aquilo que nós podemos para poupar tempo em junho e preparar a nossa seleção o melhor possível. Aqui o nosso foco não é ganhar contra o México, não é ganhar contra os Estados Unidos, o foco é tentar preparar o mundial.

Roberto Martínez a fazer esta antevisão ao jogo frente aos Estados Unidos da América. O espanhol deixa ainda elogios ao treinador dos Estados Unidos, o argentino Mauricio Pochettino acredita que pode ter um ou dois truques na manga.

Um treinador do alto nível no futebol europeu, uma equipa que consegue jogar com bola, um jogo posicional muito bem trabalhado e depois os aspectos do jogo da CONCACAF, uma pressão muito alta, duelos, situações um contra um no relvado. Então, é um jogo interessante para nós, aspectos táticos diferentes.

A partida de Portugal com os Estados Unidos é já esta madrugada.

E ao lado de Roberto Martínez, João Félix não deixou tantos elogios à seleção norte-americana. O internacional português considera que os norte-americanos não gostam muito de futebol.

E por isso diz mesmo que nunca viu um jogo da seleção liderada por Pochettino, apesar de jogar em casa. João Félix acredita que os norte-americanos vão entrar em campo sem pressão, até porque os adeptos de casa não ligam muito ao futebol.

Eu acho que eles não vivem muito o futebol aqui, portanto, não acredito que eles tenham grande pressão. Sim, mas eles vêm de uma derrota. Certo que vão jogar em casa. A análise do jogo, por acaso, vamos fazer a seguir ao almoço, a seguir a esta conferência. Mas sabemos que é uma equipa que, em termos individuais, tem bons jogadores, a jogar em grandes equipas da Europa. Coletivamente, sinceramente, acho que nunca vi um jogo deles, mas vamos analisar isso agora. Mas obviamente temos que estar precavidos, porque não é uma seleção à toa, tem bons jogadores e tem os seus perigos e há que estar atentos.

O jogo com o México, esse empate sem gols, já é passado. Félix justifica o resultado com a falta de rotinas entre os vários atletas portugueses.

Ou seja, são alguns meses sem estarmos juntos. O mister optou por escolher duas equipas e muita malta que ainda não tinha jogado junto, ou seja, as ideias não estavam bem assentes, acho eu. Mas não acho que tenhamos feito um jogo mau, acho que foi um jogo competitivo. O México também não são fracos, têm uma boa seleção.

Portugal e os Estados Unidos já mediram forças sete vezes. A divisão de resultados é até equilibrada. A seleção das Quinas venceu dois jogos, os mesmos que a seleção norte-americana. As restantes partidas terminaram em empate.

E João Neves não fez o último treino da seleção portuguesa antes do jogo com os Estados Unidos. Vai ser um problema para Roberto Martínez.

Fez apenas trabalho de recuperação no ginásio médio do Paris Saint-Germain e deve, por isso, estar afastado dos relevados esta madrugada. Neves já tinha demonstrado algumas limitações durante o estágio de março, mas acabou por fazer toda a segunda parte da partida frente ao México este fim de semana. Ao contrário do médio do Paris Saint-Germain, Pedro Gonçalves e Gonçalo Guedes trabalharam sem limitações. Pote tinha mostrado algumas dificuldades físicas, não entrou em campo no jogo frente à seleção mexicana, já Guedes saiu tocado deste mesmo duelo. Os dois são, ainda assim, opções para mais logo, à meia-noite.

Este é um jogo que vai ter claro relato e comentário aqui na Rádio Observador. É uma emissão especial de desporto que começa às 23h30. Vai ter relato do Diogo Varela, comentários do Mário Cajique e do Pedro Henriques. A emissão vai ser conduzida pelo Vicente Figueira. E com João Neves de fora, Roberto Martínez precisa de um reforço de peso e foi buscá-lo aos Estados Unidos da América.

Neemias Queta não fosse a nova casa do poste português, que tem dado o que falar na NBA. Ora, ontem, Nadine, Neemias encontrou-se com Nuno Gomes, Jorge Andrade, antigos jogadores da seleção nacional, num momento de boa disposição. O jogador de basquetebol recebeu uma camisola personalizada com o nome e número que costuma atuar nas tabelas norte-americanas. Este reforço de Roberto Martínez tem 2 metros e 13 centímetros de altura, só não sabemos se joga bem ou mal futebol.

E hoje, João, vamos ficar a saber quem vai ocupar o último lugar do grupo de Portugal para o Mundial de 2026.

Exatamente no jogo que acontece hoje à noite entre a Jamaica e a República Democrática do Congo. É o playoff para o mundial deste ano. Há um favorito neste jogo, que é a República Democrática do Congo. A Jamaica, ao conseguir uma surpresa, seria a segunda vez de sempre que se qualificaria para uma fase final de um mundial de futebol. A primeira aconteceu em 1998. Um deles vai ter lugar no grupo que junta Portugal, Uzbequistão e a Colômbia

E nesta terça-feira há mais seleções a entrar em campo nos sub-21, a equipe das Quinas recebe a Escócia.

E é uma partida de qualificação para o Europeu do próximo ano. No grupo B, a seleção portuguesa aparece no topo da tabela, tem 16 pontos. A Escócia aparece no segundo lugar com 11. Na antevisão à partida, o selecionador nacional do sub-21, Luís Freire, diz que acredita que Portugal vai ter de dificultar a vida aos escoceses em todos os momentos do jogo.

Nós temos uma forma de jogar muito própria, muito vincada desde que estamos juntos e é isso que nos importa mais, a nossa equipa, a nossa identidade, os nossos jogadores, que eles percebam bem como nós queremos jogar. A Escócia é uma equipa que vai nos pôr outros problemas que o Azerbaijão, se calhar, não nos colocou, mas, no entanto, vamos estar preparados para o adversário. Uma equipa de 4-3-3, que pode jogar também em 5-3-2. Temos os dois sistemas também vistos. Sabemos o que fazer nós como equipa, que é importante, e criar esses problemas em todos os momentos à Escócia, tanto na forma como pressionamos, na forma como atacamos.

As declarações do selecionador nacional a fazer a antevisão desta partida, o ADN da seleção nacional que se centra no futebol ofensivo. É o que diz Luís Freire. Este jogo entre Portugal e Escócia vai acontecer no Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota, começa às 19h30, tem entrada livre.

E mudamos de tema. A Ministra da Cultura, Juventude e Desporto recebe amanhã o presidente do Sporting, a pedido de Frederico Varandas. Vão discutir as queixas que os Leões têm contra o Futebol Clube do Porto.

Este domingo, o Sporting fez saber que pediu essa reunião depois de ações que classificou como repugnantes por parte dos Dragões. O jogo aconteceu no sábado, um jogo de andebol no Dragão Arena, com o Sporting a acusar os Dragões de algumas práticas obscuras, como cheiros tóxicos, que obrigaram os jogadores e treinador leonino a receber assistência médica antes da partida. O Sporting queixa-se mesmo de atos criminosos, o que foi, sem surpresas, completamente rejeitado pelo Futebol Clube do Porto, que acusou, da sua vez, um jogador do Sporting de ter agredido um adepto azul e branco durante o aquecimento pro jogo. Dentro das quatro linhas, os Leões venceram este encontro, 33x30, mas não satisfeitos, pediram uma reunião com Margarida Balseiro Lopes. É uma reunião que foi confirmada ontem à noite na ADINE, vai acontecer na próxima quarta-feira.

E é uma altura de grande tensão também no futebol português. O presidente da Liga pede calma aos clubes, garante que as cimeiras de presidentes decorrem com grande normalidade.

Em Albufeira, Reinaldo Teixeira admitiu que a troca de acusações entre o Sporting, Futebol Clube do Porto e Benfica não é novo. Ainda assim, pede cautela aos responsáveis dos clubes.

Saibamos respeitar o espaço de cada um. Saibamos ouvir e aceitar a opinião de cada um e saibamos cada um de nós perceber o que é que devemos dizer ou o que é que não devemos dizer e, no futuro, corrigir pra que não se volte a repetir aquilo que sabemos menos bem pro futebol. Isso é um esforço que cabe a todos. Eu, particularmente, faço diariamente com essa preocupação.

Em mais um fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que aconteceu ontem à tarde, o presidente da Liga revela que as cimeiras de presidentes acontecem num ambiente construtivo e sem o ruído das polémicas.

Nunca vi uma crispação, diálogo divergente aqui e acolá, nas 33 presidentes das sociedades desportivas, mas não vi uma crispação de falta de respeito entre eles, vejo diálogo, opiniões diferentes aqui e acolá, mas o diálogo tem sido muito construtivo e muito cooperante. Por isso, é nesse contexto que nos devemos focar. E digo-lhe isso com franqueza. A imagem que vem cá pra fora e algumas ações pontuais aqui e acolá, algumas declarações pontuais aqui e acolá, não refletem aquilo que é o diálogo construtivo e cooperante entre as partes.

Reinaldo Teixeira ainda foi questionado sobre o adiamento da partida entre o Sporting e o Tondela, que aconteceu a pedido dos Leões. O responsável da liga adianta que todas as regras do regulamento foram cumpridas e deseja boa sorte a todas as equipas portuguesas nas competições europeias.

E João, a abertura do mercado de transferências ainda está longe, mas já há nomes importantes à procura do novo clube.

O campeão da Europa por Portugal em 2016, Rafael Guerreiro, lateral esquerdo de 32 anos, está de saída do Bayern de Munique. Nas redes sociais, o emblema da Baviera, o diretor desportivo Max Eberl, refere que Guerreiro foi um jogador fiável. Acrescenta que personalidades como a dele enriquecem qualquer balneário. Rafael Guerreiro chegou ao Bayern no verão de 2023, fez 89 jogos pelos bávaros, soma 12 gols, oito assistências, conquistou uma Bundesliga e também uma Supertaça.

Os destaques do Vamos à Bola, o jornal de esporte da Rádio Observador, hoje com edição do jornalista João Gama. O Vamos à Bola regressa amanhã.