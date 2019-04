Atlético de Madrid vence e reduz diferença para o líder FC Barcelona

O Atlético de Madrid venceu este sábado por 2-0 o Celta de Vigo, para a 32.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e reduziu para nove pontos a diferença para o líder FC Barcelona, que empatou com o Huesca.

O internacional francês Antoine Griezmann colocou o Atlético de Madrid em vantagem aos 42 minutos, na conversão irrepreensível de um livre direto, e Alvaro Morata, aos 74, fixou em 2-0 o resultado do encontro com o Celta de Vigo.

O Atlético de Madrid segue na segunda posição do campeonato espanhol com 65 pontos, com menos nove do que o líder FC Barcelona, que, sem meia equipa habitual, por opção, castigos e lesões, empatou 0-0 em casa do último classificado Huesca.

O FC Barcelona surgiu no lotado estádio El Alcoraz sem o argentino Lionel Messi nem Sergio Busquets, por opção do treinador Ernesto Valverde, bem como o suíço naturalizado croata Ivan Rakitic, com febre, e Sergi Roberto, com uma inflamação num gémeo.

De fora dos eleitos de Ernesto Valverde para a deslocação a Huesca, que marcou a estreia a titular em jogos na Liga espanhola de Riqui Puig, ficaram, por castigo, o uruguaio Luis Suárez e Gerard Piquet.

O Huesca, que sonha ainda com a possibilidade de se manter no escalão principal, somou um precioso ponto e um resultado histórico frente ao líder FC Barcelona, que teve a melhor oportunidade de golo no remate ao poste do brasileiro Maicon, aos 57 minutos.

No dérbi da Andaluzia, o Sevilha, com Daniel Carriço no eixo da defesa, venceu em casa o Betis, por 3-2, com golos de Munir (1-0), aos 26 minutos, Pablo Sarabia (2-1), aos 59, e do italiano Franco Vázquez (3-1, aos 63.

A equipa de William Carvalho, titular, ainda empatou 1-1 pelo argentino Giovani Lo Celso, aos 55 minutos, e reduziu pelo ex-FC Porto Cristian Tello (3-2), aos 82, mantendo a emoção no dérbi de Sevilha até ao apito final.

O Sevilha ascendeu provisoriamente ao quarto lugar, com 52 pontos, ultrapassando o Getafe, que soma 50 e domingo defronta o Valladolid, enquanto o Betis é nono, com 43.

O Espanyol venceu em casa o Alavés, por 2-1, com um golo de Adrià Pedrosa, aos 19 minutos, e um autogolo de Victor Laguardia, aos 47. O Alavés reduziu pelo argentino Jonathan Calleri, aos 56 minutos.

