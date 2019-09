Bebé Matilde volta a ser operada na sexta-feira

Olá meus queridosOntem não consegui dar vos notícias, foi mais um dia muito difícil e não vos trago boas notícias ????A TAC que repeti ontem de manhã revelou que os ventrículos estão novamente aumentados… e tive que fazer outra ressonância magnética para avaliar o motivo e o que fazer a seguir ????A Dra veio falar com os papás à noite, para explicar que o canal que fizeram na primeira cirurgia não está a ser eficaz e o mais provável é que esteja a fechar, e o líquido não está a conseguir circular ????A solução é fazer uma nova cirurgia para colocar uma válvula inteligente que vai drenando o líquido até ao estômago, não fica nada visível, mas é permanente e não tem implicações no meu crescimento…Vou ser operada na 6f ao final da manhã ????Apesar disto tudo tenho estado bem disposta durante o dia, estou cada vez mais mexida e conversadora, já quero dar umas gargalhadas ???? Tenho cada vez mais força nas perninhas, nos bracinhos e nas mãozinhas ????Puxo os brinquedos e adoro ver me ao espelho ????À noite é que fico mais rabugentinha e irritada, demoro mais a adormecer ????Obrigada pelo carinho e pela força, pela fé e pela preocupação ????As vossas mensagens de apoio tornam o nosso caminho menos duro ????Beijinhos nos vossos corações da vossa Matilde ????#juntospelamatilde #juntossomosmaisfortes #hojepormimamanhaporti #ame #amemais #orgulhonopovoportugues #zolgensma

Posted by Matilde, uma bebé especial on Thursday, September 19, 2019