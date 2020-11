De acordo com os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Portugal é o 12.º país da Europa com mais novos casos por 100 mil habitantes, considerando os últimos 14 dias. O país soma 802,11 novos casos, enquanto a vizinha Espanha acumula cerca de metade: 485,54. Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 4.788 casos e 73 mortes.

À frente de Portugal estão países como Polónia (847,54), Croácia (875,95) ou Suíça (916,65). A encabeçar a lista das nações europeias com mais novos casos por 100 mil habitantes está Montenegro (1.392,84) seguido de Luxemburgo (1.186,04) — ambos os países têm uma população com menos de um milhão de habitantes. A finalizar o top 3 está Geórgia (1.175,43).

Os 12 países com mais novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias ↓ Mostrar ↑ Esconder Montenegro: 1.329,84 Luxemburgo: 1.186,04 Geórgia: 1.175,43 Andorra: 1.165,71 Áustria: 1.065,69 San Marino: 1.021,68 Eslovénia: 961,74 Suíça: 916,65 Liechtenstein: 896,35 Croácia: 875,95 Polónia: 847,54 Portugal: 802,11

De acordo com estes dados, o número de infeções em Portugal por 100 mil habitantes na última quinzena é bastante superior a países como França (564,59), Reino Unido (483,05) ou Alemanha (312,90). Enquanto no Reino Unido o confinamento obrigatório está previsto terminar a 2 de dezembro, em França a quarenta deverá também terminar no início do novo mês. Já a Alemanha optou por um confinamento parcial.

Entre os países com menos novos casos a registar nos últimos dias está a Islândia (57,70), a Finlândia (69,43) ou a Irlanda (107,83).