Já é conhecida a seleção oficial para a 74.ª Edição do Festival de Cannes, que este ano se realiza de 6 a 17 de julho, mais tarde do que habitualmente devido à pandemia. Em competição estão filmes como The French Dispatch, do norte-americano Wes Anderson, Benedetta, do holandês Paul Verhoeven, Flag Day, do norte-americano Sean Penn, ou Tre Piani, do italiano Nanni Moretti. A abrir o festival estará Annette, do realizador francês Leos Carax, e que é protagonizado por Adam Driver e Marion Cotillard.

Ao todo, a seleção oficial, anunciada esta quinta-feira, inclui 24 filmes. O júri será presidido pelo realizador norte-americano Spike Lee. Depois de um ano de hiato, o Festival volta ao modo presencial este ano, mas com regras específicas: só será permitida entrada a quem já tenha sido vacinado, tenha um teste negativo à Covid-19 ou comprove estar imune. Haverá também mais sessões ao ar livre.

[Veja a lista da seleção oficial]

Seleção oficial

Em competição

Annette, Leos Carax

Flag Day, Sean Penn

Tout S’est Bien Passé, François Ozon

A Heros, Asghar Farhadi

Tre Piani, Nanni Moretti

Titane, Julia Ducournau

The French Dispatch, Wes Anderson

Red Rocket, Sean Baker

Petrov’s Flu, Kirill Serebrennikov

France, Bruno Dumont

Nitram, Justin Kurzel

Memoria, Apichatpong Weerasethakul

Les Olympiades, Jacques Audiard

Benedetta, Paul Verhoeven

La Fracture, Catherine Corsini

The Restless, Joachim Lafosse

Lingui, Mahamat-Saleh Haroun

The Worst Person In The World, Joachim Trier

Bergman Island, Mia Hansen-Love

Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi

Ahed’s Knee, Nadav Lapid

Casablanca Beats, Nabil Ayouch

Compartment No. 6, Juho Kuosmanen

The Story Of My Wife, Ildiko Enyedi

Já fora da competição, serão exibidos De Son Vivant, da realizadora Emmanuelle Bercot; Stillwater, de Tom McCarthy; The Velvet Underground, de Todd Haynes; Bac Nord, de Cédric Jiminez; Aline, de Valérie Lemercier; e Emergency Declaration, de Han Jae-Rim.

Na mostra paralela — Un Certain Regard — estão filmes da Áustria (Moneyboys; Great Freedom), EUA (Blue Bayou; After Yang), Haiti (Freda), Rússia (Delo (House Arrest); Unclenching the Fists), França (Bonne Mère) , México (Noche de Fuego), Islândia (Lamb), Turquia (Commitment Hasan), Israel (Let There be Morning), Bulgária (Women Do Cry), Bangladesh (Rehana Maryam Noor), Bélgica (La Civil; Un Monde), China (Gayer Wa’R) e Noruega (The Innocents).

Sabe-se também que o realizador norte-americano Frederick Wiseman, de 91 anos, vai receber o prémio de carreira da Quinzena de Realizadores. A atriz norte-americana Jodie Foster também vai receber um prémio de carreira. Será distinguida com a Palma de Ouro pelo “brilhante percurso artístico, por uma personalidade rara e pelo discreto, mas firme, envolvimento com alguns dos grandes temas do nosso tempo”, justificou a direção do festival.

Veja a lista completa no site oficial do Festival.