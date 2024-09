A dois meses das eleições norte-americanas, a campanha de Donald Trump e de todos os simpatizantes com o Partido Republicano tem usado um tática eleitoral: colar a imagem da candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, ao comunismo. Tanto assim que o magnata republicana atribui, em vários dos discursos, o título à ainda vice-presidente de “camarada Kamala”.

Esta ideia prende-se com o facto de Kamala Harris ser vista por muitos republicanos como pertencendo à ala esquerda do Partido Democrata — daí haver associações como o comunismo, ideologia que nunca foi popular nos Estados Unidos da América.

Ora, essa ideia tem sido precisamente transmitida de várias formas. Várias publicações têm feito eco de uma publicação do X (antigo Twitter) do dono da rede social, Elon Musk, que declarou já o seu apoio a Donald Trump (tendo até feito uma entrevista em direto transmitida no X). Além disso, o empresário não se coíbe de criticar Kamala Harris.

No X, Elon Musk escreveu que Kamala “aspira a ser uma ditadora comunista”. “Acreditam que ela usa este outfit?”, questionou o magnata, publicando uma fotografia da vice-presidente vestida com um traje vermelho com um chapéu com os símbolos do comunismo, a foice e o martelo.

Já em outras redes sociais, como o Facebook, várias pessoas partilham este tweet e um desses posts destaca o apoio de Elon Musk a Donald Trump. Outra publicação recorda que o antigo Presidente “não foi um ditador” no seu último mandato. “Porque é que ele seria um ditador no próximo?”

Contudo, a fotografia que Elon Musk publicou com Kamala Harris a usar um traje com símbolos do comunismo — e que serviria de prova de que a vice-presidente quer instaurar uma “ditadura comunista” nos Estados Unidos — não é verdadeira.

Os detetores de inteligência artificial indicam, com 99% de certeza, que a fotografia foi gerada através daquela tecnologia. E esta não é a primeira vez que isto acontece: a campanha republicana tem utilizado de forma frequente a inteligência artificial durante a campanha para associar a imagem de Kamala Harris ao comunismo.

Conclusão

A associação de Kamala Harris à ideologia comunista tem sido uma constante durante esta campanha das eleições presidenciais norte-americanas. No entanto, não existem quaisquer provas de que a candidata democrata queira instaurar uma “ditadura comunista” nos Estados Unidos. O tweet de Elon Musk, que várias publicações nas redes sociais têm reproduzido, possui uma imagem gerada com inteligência artificial da vice-presidente a usar um traje com símbolos do comunismo e não é, por conseguinte, verdadeira.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.