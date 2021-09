O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

A proposta do PSD de mudança do Tribunal Constitucional para Coimbra vai passar n Parlamento na generalidade, na sexta-feira, com a abstenção do PS, mas a votação final global fica para mais tarde. O desagrado manifestado pelos juízes do palácio Ratton num parecer está a provocar muita polémica. Os magistrados consideram que a eventual saída de Lisboa seria um desprestígio para aquele órgão. José Manuel Fernandes pergunta: O país é Lisboa e o resto é paisagem?

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.