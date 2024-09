Detenção na Ponte 25 de Abril. PJ seguia grupo "bastante violento" desde agosto, conhecia todos os passos e não descarta outros crimes

Para as dezenas de condutores que atravessavam a ponte 25 de abril ao final da manhã desta quarta-feira, o cenário que encontraram parecia retirado de um filme de ação. Às 11h38, um agente da PSP corria pela ponte e saltava de um sentido para o outro, atrás de um jovem que tentava escapar a pé. O fugitivo acabou deitado no chão, já na presença de outro agente da PSP, que tirou as algemas e as colocou nos pulsos. Em segundos, apareceram os inspetores da Polícia Judiciária. Um deles ficou ali, em pleno tabuleiro, a garantir que o homem não saía do chão e os outros — elementos da PSP e inspetores da PJ — corriam também à procura de outros dois suspeitos.

A cena ficou gravada pelos condutores que foram obrigados a parar em cima do tabuleiro da ponte, depois de o trânsito ter sido cortado de forma inesperada durante uma hora — tudo para que os três suspeitos de um assalto que aconteceu esta quarta-feira em Fátima não escapassem.

Assaltantes obrigam a fechar a ponte 25 de abril.

Assaltaram uma ourivesaria em Leiria e vinha a fugir da polícia quando decidiram parar o carro na ponte e tentar fugir para o tabuleiro inferior da ponte. pic.twitter.com/55lIcOH1Kb — Antonio Cunha (@AntonioCunha79) September 18, 2024

Apesar de terem sido apanhados já em Lisboa, estes três suspeitos estavam a ser seguidos pela Polícia Judiciária desde que saíram da ourivesaria que assaltaram algumas horas antes e 140 quilómetros mais a norte. Aliás, os inspetores da PJ conheciam muito bem todas as suas rotinas e tinham a certeza de que o grupo se preparava para atravessar a ponte 25 de Abril, em direção à zona de Almada e Monte da Caparica, onde vivem — daí pedirem a colaboração da PSP para o corte do trânsito na ponte.

Segundo fonte da PJ, ainda terão tentado deter os três jovens em Fátima, mas estes estavam armados e terão disparado. Já na ponte, não usaram armas, tendo optado por sair do carro onde seguiam e tentado fugir a pé.

PJ monitorizava grupo desde 28 de agosto. É “bastante organizado e bastante violento”

A certeza de que os três suspeitos iam atravessar a ponte 25 de Abril depois do assalto resultou, no entanto, de uma investigação que começou há praticamente um mês e meio. A 28 de agosto, estes três jovens assaltaram outra ourivesaria, também em Fátima. A partir dessa altura, passaram a estar na mira da Polícia Judiciária e todos os seus passos começaram a ser controlados: onde vivem, quais as suas rotinas e quais os locais que escolhem para assaltar. “Estávamos a monitorizar todos os movimentos”, revelou fonte desta polícia.