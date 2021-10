Obrigado por ser nosso assinante. Usufrua de leitura ilimitada deste e de todos os artigos do Observador.

Marcelo Rebelo de Sousa não intervém mais enquanto os partidos não terminarem as negociações, mas não se quer afastar muito tempo. Esta quinta-feira segue num voo comercial para Londres para ir ver a exposição de Paula Rego, mas quer vir rápido para Portugal, que está à beira de uma crise política. “Amanhã já cá estou“, apressa-se a dizer. Para o Presidente tudo se vai decidir nos próximos dias: “[Tenho] a consciência de que estes dias até ao fim da semana são muito importantes, uma vez que a votação é já na próxima semana e depois há reuniões partidárias como há sempre ao fim-de-semana”.

Depois de admitir o cenário de eleições antecipadas, Marcelo não quer alongar-se mais em cenários: “Continuo a esperar nestes próximos dias aquilo que aconteça no diálogo entre partidos e partidos e Governo”. Até porque prefere um deles: “Continuo a desejar e a esperar que haja uma possibilidade do Orçamento passar”. Apesar da insistência recusa-se a falar mais sobre o pós-26 de outubro: “Funciono na base do cenário de que não há chumbo do Orçamento. Não estou a funcionar, mesmo que especulativamente, na base de outro cenário.”

Marcelo adianta ainda que vai “manter o mesmo desejo e a mesma expectativa até ver os dados deste diálogo em curso entre partidos políticos fora do Parlamento ou no quadro do Parlamento.” O chefe de Estado diz que já não voltou a falar diretamente com os partidos a partir do momento em que os recebeu em Belém na última sexta-feira.Eu vou a Londres hoje, para estar lá amanhã a visitar a exposição. Amanhã já cá estou ao início da tarde.