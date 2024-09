Um adolescente de 16 anos foi detido na Marinha Grande, em Leiria, na posse de uma réplica de arma de fogo e de uma faca da cozinha perto de uma escola.

Segundo o Comando Distrital da PSP de Leiria, as autoridades foram alertadas para um grupo de quatro jovens, entre 14 e 16 anos, no Parque dos Mártires do Colonialismo, a exibir armas brancas e uma arma de fogo. Quando a polícia se aproximou, os jovens “adotaram um comportamento suspeito” e dirigiram-se para as “imediações de um estabelecimento escolar”.

Revistados pelas autoridades, os jovens tinha na sua posse uma “reprodução de arma de fogo, uma faca de cozinha com 22,5 cm de comprimento total e ainda uma navalha de pequenas dimensões” — e apresentaram “versões contraditórias” sobre a sua origem. Ainda assim, disseram que iriam servir “para se defenderem de eventuais tentativas de agressão por parte de outros alunos”.

Posteriormente, foram encaminhados à Esquadra da PSP da Marinha Grande, de onde saíram acompanhados pelos encarregados de educação. O referido jovem de 16 anos que tinha em sua posse a réplica de arma de fogo, devido ao facto de a ter exibido em via pública e ter ainda uma arma branca, foi constituído arguido e terá de comparecer em tribunal.

A força de segurança adianta ainda que “continua vigilante e atenta a eventuais comportamentos de risco que possam fazer aumentar o sentimento de insegurança existente na comunidade estudantil e escolar com o recente ataque numa escola em Portugal e o alarme social que esse episódio provocou na população em geral”, conforme se pode ler no comunicado.