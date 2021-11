Cerca de quatro mil diabéticos estão em tratamento em Portugal com bombas de perfusão subcutânea contínua de insulina, um número que tem vindo a crescer desde 2018, avançou esta quinta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Na cerimónia do 100.º aniversário da descoberta da Insulina, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, António Lacerda Sales realçou a inovação observada na área da diabetes, uma doença que afeta mais de um milhão de portugueses.

“Se outrora os doentes tinham de injetar-se com insulina, hoje existem modernos dispositivos que melhoraram a sua qualidade de vida”, afirmou o governante, apontando as bombas de infusão de insulina.

Segundo o governante, o número de pessoas em tratamento com estes dispositivos tem sido crescente: “Temos atualmente cerca de quatro mil pessoas em tratamento, quando no final de 2018 tínhamos pouco mais de 2.300”.

Em 2021, no âmbito do programa de tratamento com Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina do Programa Nacional para a Diabetes, foram adquiridos dispositivos para todos os doentes com indicação, sem limite de idade, de acordo com a capacidade de colocação dos centros de tratamento”, sublinhou.