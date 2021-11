Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O INE confirmou esta quarta-feira, 11 de novembro, uma subida de preços em outubro de 1,8%, mais 0,3 pontos percentuais que os 1,5% de setembro.

Os dados finais hoje divulgados confirmam as projeções rápidas que o INE tinha divulgado no final de outubro.

O indicador de inflação subjacente (excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) acelerou, registando uma variação homóloga de 1,1% (0,9% em setembro).

Os produtos energéticos dispararam 13,4%, o que compara com os 10,5% de setembro.

Educação e Restaurantes e hotéis tiveram as maiores variações, de 1,1% e 0,9%, respetivamente (-1,2% e -0,4% em setembro). Já os bens e serviços diversos e a Saúde foram as que tiveram variações homólogas em queda face a setembro, com subidas de 0,5% e 1,8%, respetivamente, o que compara com os 1,1% e 2,0% de setembro.

O total sem habitação, que serve de referência para a atualização das portagens, ficou, em outubro, nos 1,83%, conforme já tinha sido antecipado.