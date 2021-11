Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em pouco mais de 24 horas a publicação tornou-se viral tendo tido mais de cinco mil partilhas: há um lote de frascos de soro fisiológico do Pingo Doce que, por engano, tem álcool gel? De acordo com supermercado detido pela Jerónimo Martins, não. Devido ao episódio, a empresa solicitou uma “análise de todos os lotes” do soro fisiológico de lavagem nasal da sua marca e que não detetou “qualquer irregularidade”, como foi explicado ao Observador.

[O alerta deixado no Facebook pela cliente que se tornou viral]

Na publicação partilhada no domingo sob o título “Alerta”, a consumidora relata que utilizou um frasco deste soro nas narinas da filha e que, por o conteúdo ser álcool gel, levou a que esta ficasse com os olhos encarnados e chorasse. Podendo o erro ser do supermercado, a cliente deslocou-se ao estabelecimento onde terá comprado o produto e fez “uma queixa” após lhe ter sido confirmado que o frasco não tinha soro mas sim álcool gel. O Observador contactou Lisa Canelas relativamente a esta publicação, mas autora não quis prestar declarações.

Em resposta ao Observador, o supermercado afirma que faz “um controlo muitíssimo rigoroso da qualidade” de todos os produtos para evitar problemas como o que é alegado, adiantando que pediu a análise do produto após ter tido conhecimento “da situação em causa”.

Fazemos um controlo muitíssimo rigoroso da qualidade dos nossos produtos com testes de rastreabilidade, para garantirmos a máxima segurança aos nossos clientes”, diz o Pingo Doce.

Apesar de não ter detetado indícios que levem a empresa a confirmar a situação, diz que está “a acompanhar de perto a situação” para perceber “o que poderá ter originado este caso”.