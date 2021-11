Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

As confederações patronais pediram ao Governo, esta terça-feira, medidas que permitissem compensar as empresas pelo aumento do salário mínimo. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) sugeriu uma redução da TSU à semelhança do que foi proposto (e rejeitado no Parlamento) em 2017, mas o Executivo chuta para canto. Em cima da mesa poderá antes estar uma medida como a proposta pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP), que apela à criação de compensações para as empresas e os setores mais fragilizados e expostos à concorrência internacional.

Em causa pode estar, admitiu o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, uma reedição do apoio atribuído este ano às empresas com trabalhadores a receber o salário mínimo. Esse apoio consistiu numa devolução de parte do acréscimo de encargos com a Taxa Social Única (TSU) pela subida da remuneração mínima garantida. Siza Vieira coloca a hipótese de o apoio ser repescado nos mesmo termos ou apenas para as tais empresas mais afetadas. Aos jornalistas, após a reunião da concertação social, diz que o Executivo vai avaliar se o que faz sentido é um “mecanismo semelhante ao que tivemos no ano passado ou uma coisa mais dirigida”.

“O Governo, tem disponibilidade para encontrar formas de ajudar as empresas a encarar este aumento de custos que se soma nalguns setores a aumentos de outros custos como de energia ou das matérias primas. A alteração da TSU não é uma coisa que tenhamos contemplado. Em 2017, fez-se essa proposta aqui em concertação social, a AR entendeu que não havia condições para isso e recusou que esse movimento se fizesse”, disse Siza Vieira.

A questão das compensações às empresas começou por ser colocada aos jornalistas pelo presidente da CCP. João Vieira Lopes diz que sugeriu ao Governo que colocasse em marcha uma medida “igual à de 2017”, de redução da TSU em 1,25 pontos percentuais por cada trabalhador que receba o salário mínimo, durante o próximo ano. A medida, porém, como lembrou Pedro Siza Vieira, foi rejeitada no Parlamento, na altura. “Não tenho, neste momento, nenhuma perspetiva de que com uma dissolução da Assembleia isso seja possível”, disse o ministro da Economia.

Depois, foi António Saraiva, da CIP, a pedir ao Governo que criasse uma medida que “acautelasse” os setores e as tipologias de empresas “mais fragilizadas” e expostas à concorrência internacional devido ao aumento da remuneração mínima. Saraiva voltou a insistir que o aumento do salário mínimo deve estar assente em fatores “objetivos”, como a produtividade, inflação e crescimento económico.