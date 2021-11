Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para reservar lugar para este evento exclusivo, aceda a este link.

O chef

Leopoldo Calhau, 45 anos, nasceu e cresceu em Lisboa mas o seu ADN é inegavelmente alentejano. De origem – a família é do Baixo Alentejo – e não só: foi entre os municípios de Mértola e Serpa que passou boa parte da sua carreira de arquitecto, profissão que exerceu antes de se tornar cozinheiro, taberneiro e, sobretudo, anfitrião de um espaço que homenageia a cultura gastronómica e de convivência dessa região.

O restaurante

Aberto desde junho de 2019, Taberna do Calhau é o primeiro restaurante de Leopoldo em nome próprio. A decoração remete para as tabernas tradicionais alentejanas, com o mobiliário em madeira e os tampos de mármore em destaque. Não se tratou, porém, de um excelente trabalho de reprodução, mas antes de agarrar uma oportunidade única: uns tempos antes de abrir o restaurante, Leopoldo viu o recheio de uma antiga taberna alentejana à venda e não pensou duas vezes.

O evento

“O Prato da Minha Vida” é um evento que vai desafiar chefs a viajarem pelas suas memórias para servirem menus com os pratos que mais os marcaram – seja a receita favorita da avó, seja a primeira criação que alcançou grande sucesso. Trata-se de uma refeição única, criada de propósito para a ocasião. Este é o primeiro evento com curadoria Observador Lifestyle e tem venda exclusiva no site The Collection, a plataforma criada pela mesma equipa, dedicada ao melhor da criatividade nacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O menu



Será composto por sete momentos, todos eles relacionados com as memórias do chef Leopoldo Calhau. Tudo começará, como habitualmente, com um couvert. Mas este incluirá um clássico adaptado da família de Leopoldo, a tortilha, que a sua mãe costumava fazer com as sobras que tinha no frigorífico a cada final de semana.

A sopa de espinafres com queijo fresco servirá para abrir o apetite para o que se segue. Uma homenagem à tradição sopeira da família, que já se faz sentir nos descendentes. “O meu filho é doido por sopas, está sempre a pedir para fazermos”, refere Leopoldo. Neste caso, com espinafres e queijo fresco, uma adaptação sazonal da tradicional sopa de beldroegas alentejana.

Segue-se o camarão frito, um prato que o chef, sportinguista, associa aos dias em que ia ao futebol. “Na altura em que os jogos aconteciam ao domingo à tarde, quando chegávamos havia sempre uns camarões fritos para petiscarmos”, recorda.

Depois, o arroz de tamboril, uma especialidade da família, que comiam sobretudo ao fim-de-semana, quando Leopoldo voltava dos treinos de basquetebol, esfomeado. E continuam a comer: foi o prato escolhido pelo pai do chef para comer no seu aniversário.

A perna de borrego era a escolha habitual para receber convidados. “Qualquer pessoa que fosse lá a casa comia perna de borrego, era o prato para os convidados. Todos os meses já sabia que ia comer perna de borrego. A minha mãe fazia aquilo muito bem.”

E para acabar os pratos principais, feijão com ervas, uma receita típica do Baixo Alentejo, também muito apreciada pelo seu pai, que fazia questão de arranjar os cardos e as tengarrinhas necessárias à confeção. Leopoldo dá-lhe um twist, juntando foie gras.

A sobremesa chega em dose dupla, juntando o tradicional bolo folhado de Vila Alva, a aldeia-natal do pai, uma espécie de croissant alentejano, com o Dito e Feito, um pão de ló com limão que a avó fazia para aproveitar o calor do forno sempre que cozia pão.

Informações úteis

O evento acontecerá dia 30 de novembro, com início às 20h30, na Taberna do Calhau, em Lisboa – Largo das Olarias, 23.

O preço é de 65€ por pessoa, bebidas não incluídas. Em grupos a partir de dois, o preço desce para os 60€ por pessoa. O evento está limitado à lotação do espaço. A reserva faz-se exclusivamente em thecollection.pt.