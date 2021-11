Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É sempre boa altura para celebrar a criatividade nacional e o Santo Infante aproveitou a boleia da época festiva que se aproxima para concretizar novos projetos e partilhá-los com o público. Uma Casa Aberta totalmente decorada, uma loja PopUp e um conjunto de três caixas inspiradas em cabazes de Natal, tudo com produtos portugueses e disponível a partir desta quinta-feira, dia 18 de novembro, na zona de Santos, em Lisboa.

Paz Braga é co-fundadora do projeto Santo Infante, um espaço que se dedica à venda de produtos 100% nacionais, e mentora destas iniciativas. Também é arquiteta e foi através do seu trabalho que ficou a conhecer o prédio onde tudo isto acontece e que vai para obras, na rua Santos-O-Velho, 6-10, Lisboa. Quando o visitou achou que seria um bom espaço para esta primeira “Casa Aberta” da Santo Infante, mas teria de ser uma aventura preparada em tempo recorde e com um mínimo de 25 marcas. Este objetivo não só foi cumprido ao fim da primeira semana, como neste momento, com a casa acabada, as marcas são mais de 60.

“É preciso criar ambientes e espaços para que as pessoas consigam vê-los e senti-los. Por isso fazia parte dos nossos planos fazer um evento, que é esta Casa Aberta, uma casa inteiramente decorada em português, desde o copo, ao têxtil, à iluminação, ao mobiliário, ao acessório. E que é uma casa que eu espero que seja vivida de diversas formas.” Este T3 parece uma casa pronta a habitar, porque o objetivo era precisamente criar ambientes reais, e em todas as divisões há propostas de marcas portuguesas. “Hoje em dia temos marcas para compor todos os espaços. Já temos muita diversidade, tudo com muita qualidade, com originalidade. Muitas vezes são usadas técnicas antigas ou materiais locais, como a cortiça, a madeira, um algodão orgânico, todos [os artistas] têm algum toque especial, mas depois usam a técnica e o antigo como originalidade. O design nórdico tem uma linha, e o design português, eu acho que também tem.” Para Paz, a questão não é a falta de oferta, mas sim encontrá-la, e esse é também um dos seus objetivos para o espaço Santo Infante, ajudar os clientes a encontrarem o que precisam.

Além de visitar a Casa Aberta e ver os produtos expostos, o público pode também participar nos vários workshops que vão acontecer ao longo do próximo mês. Serão também convidadas da casa marcas que não fazem parte do projeto inicial, e assim se podem juntar a esta iniciativa, trazendo as artes, por exemplo, da joalharia, da moda e até do azeite para a casa. Esta casa não é apenas uma exposição, também é possível comprar as peças espalhadas pelas divisões, uma vez que estas estarão à venda na loja PopUp, no rés do chão do prédio, com porta aberta para a rua. As peças maiores podem ser encomendadas ou reservadas para levar no fim da mostra. Para ter a certeza que não escapa nada haverá um catálogo em QR code, logo à entrada.

É precisamente na loja PopUp que também é possível encontrar as Caixas de Natal. “As caixas são uma novidade. Faz parte do nosso projeto Santo Infante criar sinergias e parcerias entre as marcas. Além de divulgarmos o que fazem, a nossa ideia é cada vez mais fazermos produtos desenvolvidos com essas marcas em parceria, mas que sejam exclusivos do Santo Infante”, explica Paz Braga. Trata-se de três caixas em madeira recheadas de produtos portugueses, que são como cabazes de Natal criativos. As três Caixas de Natal são o primeiro produto Santo Infante e têm edição limitada e numerada. Cada caixa é inspirada numa parte da casa, e isso reflete-se nos seus nomes: Santo Grão, inspirada na sala (120 euros), Santo Pão, inspirada na cozinha (90 euros) e Santo Sabão, inspirada na casa de banho (65 euros).

“Achámos que o Natal era uma boa oportunidade para juntar marcas diferentes e por isso desafiámo-las a criar três caixas diferentes com um tema e com peças que foram escolhidas especificamente para incorporar nestas caixas. Assim podemos oferecer um presente especial e desenhado em português”. Paz acrescenta ainda que deste brainstorming em redor das caixas já resultaram parcerias. “Sempre que é possível juntar marcas diferentes e criar estas oportunidades, o Santo Infante vai fazê-lo. A caixa é um presente de Natal, mas tem por trás a intenção de começar a juntar cada vez mais marcas.” Além da loja Pop Up, caixas estarão à venda no espaço Santo Infante, na Avenida Infante Santo 23B, em Lisboa.

“Para primeiro evento, este tem uma escala muito boa. É uma casa pequenina, mas que está bastante confortável e acolhedora”, mas para próximo projeto ficamos a saber que há o sonho de realizar um evento num jardim, que permita experiências ao ar livre. Mas isso ficará para os próximos meses de calor.

A entrada na Casa Aberta é livre e pode ser visitada entre os dias 18 de novembro a 18 de dezembro (entre as 14h e as 19h, de terça a sábado). Se a porta estiver fechada, não há problema, a ideia é tocar à campainha ou pedir ajuda na loja PopUp, no rés do chão, que estará aberta ao público entre 18 de novembro e 8 de janeiro (de terça a sábado, das 10h às 19h).