Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Adele pediu e o Spotify ocultou a função aleatória da página inicial de todos os álbuns que disponibiliza. A cantora e compositora inglesa, que acaba de lançar o seu novo álbum “30” — um dos mais ouvidos de sempre aquando do seu lançamento — destacou que a ordem das músicas nos álbuns não é ao acaso: “Nós não criamos álbuns com tanto cuidado e com tanta reflexão para as nossas faixas serem ouvidas sem motivo. A nossa arte conta uma história e as nossas histórias devem ser ouvidas como pretendemos”, explicou na sua conta de Twitter.

Anything for you ????✨ — Spotify (@Spotify) November 21, 2021

Foi o seu “único pedido” numa “indústria em constante mudança”, descreveu Adele na mensagem de agradecimento. O serviço de streaming reagiu, respondendo: “Qualquer coisa por ti”. E a verdade é que passou a colocar no ícone um símbolo do “play”, para tocar na ordem do álbum, fornecendo à mesma a opção de ouvir aleatoriamente, mas num símbolo em plano inferior. O símbolo shuffle — duas setas que se cruzam — permite aos ouvintes misturar a ordem de reprodução das músicas nas páginas dos álbuns.

“30” é o novo álbum de Adele — o primeiro álbum da cantora em seis anos —, disponível no Spotify desde sexta-feira, e detalha a sua separação com Simon Konechi, pai do seu filho Angelo. De acordo com o Spotify, só no primeiro dia em que o álbum esteve disponível, foi reproduzido 60,7 milhões por todo o mundo, tornando-o num dos mais ouvidos no momento da estreia.