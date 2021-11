Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As tréguas com o pai antes deste morrer, o divórcio que serviu de inspiração para o novo álbum, o amor recentemente tornado público e as aspirações para que o filho seja uma “pessoa boa e feliz” independentemente do que faça: à conversa com Oprah Winfrey, a propósito do concerto especial “OneNightOnly” emitido este domingo na CBS, Adele faz uma viagem pessoal pelos últimos tempos e conta como transformou a própria vida depois de deixar de beber álcool. E no meio da apresentação de um álbum nascido de uma separação, a artista ainda ajudou um homem a pedir a namorada em casamento.

Mark Evans, o pai, é um dos tópicos da entrevista, ele que abandonou a artista quando esta tinha apenas três anos de vida. Só muito recentemente — depois de pai e filha terem publicamente cortado laços em 2011 — é que surgiu a reconciliação. No especial de duas horas, Adele confessou que se encontrou com o pai no País de Gales antes deste morrer em maio na sequência de cancro do intestino. “A absoluta falta de presença e esforço do meu pai… Mas finalmente compreendi que era o álcool… [isso] levou o meu pai”, disse emocionando-se na presença de Oprah.

Foi precisamente a ausência do pai que moldou os relacionamentos de Adele já em adulta — como mecanismo de defesa, optava por magoar os outros antes de ser ela a sair magoada. “Eu magoava primeiro, não de uma forma maliciosa, mas para me proteger”, contou, citada pelo Daily Mail.

O divórcio com Simon Konecki ao fim de vários anos de casamento era também assunto inevitável, com a cantora a admitir que se sentiu “envergonhada” por a relação ter falhado, tal como aconteceu com os pais. Embora possa não parecer, exclamou, Adele leva “o casamento muito a sério”. “Quando temos filhos, ficamos juntos, eu tentei. Fiquei tão desiludida pelo meu filho, fiquei desiludida por mim”, revelou, tanto que nada “foi tão assustador” como aquilo pelo qual passou “nos últimos dois anos a porta fechada”.

Na sequência do divórcio, Adele deixou de beber e começou a fazer exercício físico, entre outras coisas para se manter “centrada”. Mas apesar dos papéis assinados que atestam o fim do casamento, Adele e Konecki continuam na vida um do outro. E as palavras usadas para o descrever continuam a ser positivas, até porque o ex-marido foi uma boa influência na vida da cantora: “Penso que, provavelmente, o Simon salvou a minha vida, para ser honesta.” A estabilidade que ele e o filho — Angelo, agora com 9 anos — deram à artista naquele momento em particular foi decisiva. “Eu era tão nova e acho que me perdi um pouco nisto tudo.” Até hoje, Adele confia em Simon com a sua vida.

Sobre Paul Rich, com quem assumiu publicamente uma relação em setembro último — os dois começaram a namorar no início de 2021 após terem sido apresentados numa festa há dois anos —, descreveu-o como uma pessoa “hilariante”, “divertida” e “muito inteligente”.”É um pouco incrível vê-lo a fazer o que faz”, comentou sobre o agente desportivo de 39 anos. Esta é também a primeira relação em que Adele diz amar-se a si mesma, além de estar disponível para ser amada.

E ainda sobre a perda de peso, garantiu que o corpo tem sido “objetificado” durante toda a sua carreira e que as pessoas vão sempre julgá-la independentemente do que disser a balança, e que não é o seu dever “validar a forma como as pessoas se sentem sobre os seus corpos”.

O concerto emitido no domingo contou com a presença de várias celebridades que assistiram à performance de Adele no Griffith Observatory em Los Angeles: Drake, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Kris Jenner, Ellen DeGeneres, Gayle King, James Corden e ainda Melissa McCarthy, enumera a revista People. Este foi o primeiro concerto de Adele em quatro anos e foi previamente gravado em outubro. Já a última vez que Oprah apareceu na CBS a um domingo foi a propósito da polémica entrevista com os Sussex, em março último.