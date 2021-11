Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta tarde novas medidas para travar o avanço da epidemia em Portugal. O país vai entrar novamente em situação de calamidade a 1 de dezembro, com o regresso das máscaras obrigatórias e a necessidade de mostrar certificado de vacinação e testagem para entrar em bares e discotecas.

Mas as medidas vão ser reforçadas ainda mais na semana imediatamente a seguir ao Ano Novo, de 2 a 9 de janeiro, para atenuar o impacto dos contactos sociais durante as festividades natalícias. Durante essa semana, o teletrabalho é obrigatório, as discotecas fecham portas e não há aulas — o primeiro dia do segundo período foi adiado para 10 de janeiro.

A partir de dia 1 de dezembro

Recomendações gerais

Declarada a situação de calamidade.

Testagem regular.

Teletrabalho.

Obrigatório o uso de máscara em espaços fechados e todos os recintos não excecionados pela DGS.

Certificado digital

Obrigatório no acesso a:

Restaurantes

Estabelecimentos turísticos e alojamento local

Eventos com lugares marcados

Ginásios

Testagem

Obrigatória a apresentação de teste negativo (mesmo para vacinados) no acesso a:

Visitas em lares.

Visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde.

Grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados e recintos desportivos

Discotecas e bares

Fronteiras

Teste negativo obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal.

Sanções fortemente agravadas para as companhias de aviação.

Na semana de 2 a 9 de janeiro

Teletrabalho obrigatório.

Recomeço das aulas a 10 de janeiro.

Encerramento de discotecas.