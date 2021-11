Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em apenas 18 dias, duplicou o número de pessoas internadas com a Covid-19 em Portugal. De acordo com o boletim divulgado este domingo pela Direção-Geral da Saúde, há agora 764 internados nas enfermarias dos hospitais portugueses com a doença provocada pelo coronavírus — um valor que é mais do dobro dos 360 internados no dia 10 de novembro.

Os números deste domingo consolidam a tendência de crescimento contínuo dos internamentos por Covid-19 em Portugal: é o 22.º dia consecutivo em que o número aumenta. É também o dia com o maior número de internados desde 16 de agosto, quando havia 768 pessoas nas enfermarias.

Relativamente ao dia anterior, o número de internados aumentou em 56 nas enfermarias, embora nas unidades de cuidados intensivos o número de internados se tenha mantido inalterado nos 104.

Isto acontece num dia em que se registaram em Portugal 2.897 novos casos de infeção pelo coronavírus e em que morreram 12 pessoas vítimas da Covid-19. Os números deste domingo elevam para 1.142.707 o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. O número de óbitos sobe para 18.417.

Ao longo da semana que agora termina, registaram-se em Portugal uma média de 2.918 casos novos por dia. Trata-se de uma média semanal maior do que os 2.114 casos por dia registados na semana que terminou no último domingo — e praticamente o dobro dos 1.419 casos por dia que foram detetados, em média, ao longo da semana de 8 a 14 de novembro. Ou seja: em apenas duas semanas, o número médio de casos novos diários duplicou, em linha com aquilo que a ministra da Saúde, Marta Temido, assumiu esta semana.

De acordo com a DGS, recuperaram da Covid-19 nas últimas 24 horas um total de 857 pessoas. Trata-se de um número consideravelmente abaixo dos 2.897 novos casos, o que fez com que o número de casos ativos subisse para 53.717 — mais 2.028 do que no dia anterior. A DGS tem, neste momento, 60.630 contactos sob vigilância.

Das 12 pessoas que morreram devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, a mais nova era uma mulher na faixa etária entre os 50 e as 59 anos. Morreram também dois homens entre os 60 e os 69 anos. A maioria dos óbitos ocorreram em pessoas acima dos 70 anos de idade: três pessoas entre os 70 e os 79 e seis acima dos 80.

No que diz respeito à distribuição geográfica dos casos de Covid-19, a maior preocupação concentra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (com 902 casos novos) e na região Norte (com 828 novos casos). Seguem-se o Centro (697), o Algarve (230), a Madeira (120), o Alentejo (96) e os Açores (24). No que toca às mortes, cinco ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na Madeira, duas no Algarve e uma no Norte.