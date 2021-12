Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Benfica começou da melhor maneira a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal com uma vitória clara sobre o Haladás, da Hungria, por 8-3, na passada quarta-feira, na primeira jornada do Grupo D, que se realiza no pavilhão dos encarnados. Na mesma fase da prova está o campeão em título Sporting, que venceu duas das últimas três edições e foi finalista em quatro das passadas cinco. Os leões, também anfitriões do seu grupo, entram esta quinta-feira em campo frente ao Olmissum, da Croácia.

As duas equipas procuram assim, em ambos os casos, chegar a mais uma Final Four da competição maior de clubes a nível europeu, numa modalidade em que Portugal é campeão da Europa e do Mundo.

E por falar em mundo, está já a correr as redes sociais o golo apontado por Hossein Tayebi, experiente iraniano de 33 anos que alinha pelas águias. Após combinação com Arthur, Tayebi colocou a bola na baliza com um lance mais fácil de ver (e rever para entender bem) do que de explicar. Mas, de forma simples, o jogador do Benfica tocou a bola rapidamente do pé direito para o pé esquerdo enquanto rodava e surpreendeu tudo e todos. Mais uma vez, é mais fácil ver…

☎️ Estou? É do Prémio Puskas? Acho que encontrámos o golo do ano. ???? pic.twitter.com/WSMcgpbVDW — Canal 11 (@Canal_11Oficial) December 1, 2021

Com a vitória, o Benfica sobe à liderança do Grupo D, com três pontos, os mesmos que o Uragan (Ucrânia), que também na passada quarta-feira venceu o Levante (Espanha), por 5-3. O segundo jogo das águias é esta quinta-feira, frente aos ucranianos do Uragan, num jogo que pode ser decisivo para as contas encarnadas na competição.

Já o Sporting, além dos croatas do Olmissum já ao final desta tarde, defronta na próxima sexta feira o Hovocubo, dos Países Baixos, e os russos do Sinara, no próximo domingo, com todos os encontros a disputarem-se no Pavilhão João Rocha.

O treinador dos leões, Nuno Dias, frisou que o favoritismo leonino tem de ser consumado “na quadra”, mas que este é “sinal de que reconhecem competência e qualidade” na equipa portuguesa: “O trabalho que temos de fazer é ser exigentes para continuar a ganhar. A pressão de ganhar é uma pressão boa. É a melhor pressão que podemos ter e não está ao alcance de todos, apenas dos melhores. Sinto-me um privilegiado por ter essa pressão”.

Sobre os encontros a disputar, o técnico do Sporting garantiu que “todos o jogos vão ser extremamente difíceis”. “Numa primeira análise que fizemos, percebemos que estamos numa Ronda de Elite forte. O que me interessa mesmo é o nosso desempenho e o que podemos fazer. Penso que vamos estar preparados”, acrescentou.