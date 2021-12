O número de casos confirmados na Dinamarca da nova variante Ómicron do vírus responsável pela covid-19 disparou este domingo para 183, segundo as autoridades de saúde, que consideram esta evolução como “preocupante”.

No último balanço, na passada sexta-feira, a Dinamarca tinha apenas 18 casos confirmados e 42 casos suspeitos, de acordo com dados do instituto público SSI.

O país nórdico é um dos mais avançados em termos de sequenciação da Europa, o que lhe permite detetar mais casos e com maior rapidez.

A covid-19 provocou pelo menos 5.249.851 mortes em todo o mundo, entre mais de 264,78 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.537 pessoas e foram contabilizados 1.166.787 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.