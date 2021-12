Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A revelação do ROV Concept foi uma surpresa, sobretudo por envergar o emblema da Lexus, um construtor pouco dado a incursões por áreas do mercado não em sintonia com o posicionamento de construtor de luxo, estatuto igualmente perseguido pelos rivais europeus Audi, BMW e Mercedes, bem como pelos correspondentes norte-americanos, como a Cadillac. O protótipo pretende ser um ATV (All-Terrain Vehicle) de dois lugares mas, ao contrário dos restantes, este da Lexus possui um motor diferente.

A Toyota Motor Corporation desenvolveu o Toyota Mirai, o primeiro e provavelmente o mais avançado veículo eléctrico alimentado não pela energia armazenada numa bateria, mas sim produzida a bordo numa fuel cell a hidrogénio. E esta é a forma ideal para utilizar este gás, especialmente se o único objectivo for proteger o ambiente. Mas as células de combustível a hidrogénio são caras, pesadas e volumosas, tal como os depósitos para alojar o H2.

O mais simples dos Lexus, mas provavelmente o mais divertido. Esta opção irá certamente apelar a uma clientela mais jovem 4 fotos

Mas o hidrogénio pode igualmente ser utilizado como combustível, um substituto da gasolina. Os motores capazes de o queimar necessitam de poucas alterações – a BMW desenvolveu esta solução durante anos, até desistir dela por falta de vantagens –, com o trunfo a consistir numa redução total de emissões de CO 2 , mas sem conseguir evitar emissões poluentes como os NOx, que nos centros urbanos são nefastos para quem os respira.

O ROV da Lexus não pretende circular na cidade, mas sim no campo, em incursões pela natureza, onde se não é exemplar e com zero emissões, apresenta grandes vantagens face aos ATV com motores a gasolina.

Com 3,12 metros de comprimento, 1,73 m de largura e 1,80 m de altura, o ROV é mais um produto capaz de utilizar o hidrogénio como combustível como se tratasse de gasolina, em linha não só com o Corolla e o GR Yaris de competição que a Toyota já produziu, mas também em sintonia com os interesses já revelados pela Mazda e Subaru, além da Kawasaki e Yamaha, estas últimas nas duas rodas. E desde que sejam veículos novos que não se aproximem dos grandes centros urbanos, até podem fazer sentido durante um período limitado.