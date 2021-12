Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A equipa principal de futebol do Sporting treinou na manhã desta quinta-feira na Academia, em Alcochete, de forma a preparar o jogo da 14.ª jornada da Liga Portugal agendado para este sábado (20h30), frente ao Boavista FC, no Estádio José Alvalade. Rúben Vinagre, Jovane Cabral, Zouhair Feddal e João Palhinha estão entregues ao Departamento Médico. Sebastián Coates continua a cumprir isolamento após ter testado positivo para a Covid-19. Os leões voltam a treinar amanhã, pelas 10h30, na Academia, à porta fechada. A conferência de imprensa de antevisão ao desafio está marcada para as 12h30, também na Academia”.

Era desta forma que o Sporting, através dos seus canais oficiais, apresentava o resumo do dia em Alcochete, focado na preparação do encontro frente aos axadrezados. No entanto, as notícias não ficariam por aqui em relação ao plantel treinado por Rúben Amorim: Paulinho testou positivo à Covid-19, já se encontra em isolamento e vai falhar os próximos jogos dos leões (sendo que no próximo já estava castigado). A notícia foi avançada pelo jornal Record e ainda não teve confirmação oficial por parte do clube verde e branco.

Em atualização