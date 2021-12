Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de João Palhinha, que viu confirmada a gravidade da lesão muscular contraída no encontro frente ao Tondela e se juntou aos já afastados Jovane Cabral e Rúben Vinagre, Rúben Amorim tem mais um baixa de vulto para o dérbi com o Benfica da próxima sexta-feira (21h15): Sebastian Coates testou positivo à Covid-19 após a folga desta terça-feira e vai falhar também o encontro com os encarnados.

De recordar que este é o segundo resultado positivo que sai poucos dias depois do jogo entre Sporting e Tondela, depois do caso do guarda-redes dos beirões, Pedro Trigueira, que testou positivo no início da semana. Antes, a equipa já tinha outras baixas este domingo: o treinador Pako Ayestarán e os jogadores Salvador Agra, Ricardo Alves, Manu Gonzalez e Niasse, todos detetados entre sábado e domingo de manhã.

Entretanto, o Tondela anunciou esta quarta-feira que todo o plantel está agora em isolamento. “O CD Tondela vem por este meio informar que recebeu a indicação por parte da Direção-Geral da Saúde que todo o plantel e equipa técnica está, desde ontem, em isolamento profilático. O CD Tondela adianta que está neste momento a aguardar mais informações das autoridades de saúde”, anunciou em comunicado.

De acordo com o que confirmaram ao Observador, nesta altura o plantel principal leonino vai seguir todos os protocolos já habituais perante este tipo de situações, havendo uma maior monitorização entre atletas, técnicos e restante staff e uma particular atenção a possíveis sintomas que possam aparecer. Ainda antes do caso do uruguaio, todos os elementos continuavam a fazer mais testes e controlos do que é exigido, até por saberem também da situação que se estava a passar com o plantel do Tondela antes do jogo.

