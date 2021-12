Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao fim de nove anos de investigação, e de muitos percalços pelo meio, o Ministério Público (MP) encerrou a investigação do chamado caso das Parcerias Público-Privadas (PPP) rodoviárias com uma acusação contra dois ex-secretários de Estado do Governo de José Sócrates: Paulo Campos (Obras Públicas) e Carlos Costa Pina (Tesouro) são os dois políticos acusados pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), liderado pelo procurador-geral adjunto Albano Pinto.

Paulo Campos foi acusado de 10 crimes de participação económica em negócio pelo alegado benefício de várias concessionárias rodoviárias na negociação das subconcessões e na renegociação de várias auto-estradas Sem Custos Para o Utilizador (SCUT).

Desses 10 crimes, cinco ilícitos de participação económica em negócio são igualmente imputados a Carlos Costa Pina em regime de co-autoria com Campos, enquanto que um segundo grupo de cinco crimes de participação económica em negócio foi imputado a Rui Manteigas, ex-administrador da Estradas de Portugal.

Arquivadas suspeitas contra Lino, Mendonça e Teixeira dos Santos e suspeitas de corrupção

Os ex-ministros Mário Lino, António Mendonça e Fernando Teixeira dos Santos chegaram a ser arguidos mas não foram acusados. Os procuradores Jorge Malhado e Joana Campos, titulares do inquérito, arquivou os autos contra os ex-titulares das pastas das Obras Públicas e das Finanças, os Ministérios que negociaram e assinaram os contratos das PPP rodoviárias.

O MP, através dos mais de sete procuradores que dividiram a titularidade dos autos ao longo dos nove anos do inquérito, chegou a investigar os crimes de corrupção e branqueamento de capitais mas acabou por deixar cair as suspeitas por ausência de indícios. As conta bancárias nacionais de todos os arguidos foram passadas a pente fino e nada foi encontrado. Face à ausência de informação sobre a titularidade por via direta ou indireta de contas bancárias ou sociedades sediadas em paraísos fiscais, as suspeitas de corrupção foram arquivadas.

As suspeitas durante a investigação

Durante a investigação, o MP recorreu a vários peritos em contratos PPP e ao Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República para concluir que os contratos assinados pelo Governo Sócrates tinham alegadamente provocado prejuízos potenciais superiores a mil milhões de euros, resultantes de dois processos que já tinham sido sinalizados pelo Tribunal de Contas como prejudiciais para os interesses financeiros do Estado.

Nomeadamente, estavam em causa suspeitas sobre a renegociação das concessões da Ascendi — uma concessionária que chegou a ser liderada pela Mota e Companhia e pelo Banco Espírito Santo — e negociação das chamadas subconcessões rodoviárias.

O Observador contactou Rogério Alves, advogado de Paulo Campos, e João Matos Viana, advogado de Carlos Costa Pina, mas nenhum quis fazer comentários.