Estão definidas as datas para a vacinação contra a Covid-19 das cerca de 600 mil crianças portuguesas entre os 5 e os 10 anos de idade, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales. A vacinação vai arrancar no fim de semana de 18 e 19 de janeiro e seguirá um calendário estratificado por idades:

18 e 19 de dezembro:

Vacinadas as crianças com 10 e 11 anos de idade, podendo ser também já iniciada a vacinação de algumas crianças com 9 anos de idade.

6, 7, 8 e 9 de janeiro:

Vacinadas as crianças com 7, 8 e 9 anos de idade.

15 e 16 de janeiro:

Vacinadas as crianças com 6 e 7 anos de idade.

22 e 23 de janeiro:

Vacinadas as crianças com 5 anos de idade.

Entre 5 de fevereiro e 13 de março:

Serão administradas as segundas doses, completando o esquema vacinal destas faixas etárias.

O secretário de Estado anunciou ainda que já a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, estará aberto o autoagendamento para que os pais possam inscrever os seus filhos. Neste processo, salientou Lacerda Sales, as crianças com comorbilidades vão ser prioritárias, recebendo as primeiras datas para a vacinação. O secretário de Estado esclareceu ainda que nestes dias não haverá vacinação de adultos nos centros de vacinação.