João Rendeiro foi detido esta madrugada, confirmou o Observador. O ex-banqueiro tinha fugido em Setembro e foi agora detido. Segundo a SIC Notícias avançou e o Observador confirmou, a detenção aconteceu na África do Sul.

Ao que o Observador apurou, Rendeiro estava escondido num interior da África do Sul, muito longe de Pretória.

A direção nacional da Polícia Judiciária liderada por Luís Neves irá dar uma conferência de imprensa às 9h30 para explicar os pormenores da detenção do ex-líder do BPP que se encontrava em fuga desde setembro, após ter sido notificado para estar presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para ser ouvido no âmbito da alteração das medidas de coação.

Recorde-se que Maria de Jesus Rendeiro afirmou durante o interrogatório como arguida no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa que o seu marido João Rendeiro estava precisamente no principal país da África Austral.