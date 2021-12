Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Forest Manor Boutique Guest House de 5 estrelas fica no subúrbio de La Lucia, na cidade de Durban, na costa este da África do Sul e foi lá que João Rendeiro, fugido à justiça desde setembro, foi detido este sábado às sete da manhã.

No hotel os quartos dividem-se em quatro categorias, com os nomes Executive, Superior, Unidade Familiar e suite Executive, e cada uma tem a decoração inspirada numa árvore indígena. Segundo o site Booking, este espaço fica apenas a cinco minutos da praia de La Lucia, que sendo banhada pelo oceano Índico, proporciona águas quentes — na entrevista que deu à CNN, no final de novembro, Rendeiro tinha contado que costumava ir a praia. No interior do hotel, uma das comodidades proporcionadas aos hóspedes é a piscina exterior,

Entre a zona cosmopolita, onde se inclui o centro comercial de La Lucia, escritórios e o hospital de Umhlanga, e a paisagem relaxante dos campos de golf, esta guest-house está também, simultaneamente, a uma viagem de carro de 20 minutos do Estádio Moses Mabhida World Cup Stadium, do Centro de Convenções Internacional de Durban (ICC) e também do aeroporto internacional King Shakal, segundo informa o site do próprio hotel.

Num artigo da revista Traveller do passado mês de agosto pode ler-se “Em Durban, diz-se que se pode enfiar um pincel na terra e uma árvore irá crescer.” A zona de La Lucia, mais especificamente, é considerada um subúrbio rico e as praias desta localidade são um paraíso para os surfistas, sendo também das mais seguras da África do Sul para a prática do desporto. A temática da água e oportunidades para a desfrutar não se esgotam nas praias, é aqui que se encontra o parque temático uShaka Sea World, um espaço com 16 hectares e com um aquário, onde é possível visitar uma série de animais marinhos.