Rendeiro foi detido de pijama e foi para a prisão de camisa cor-de-rosa

Só depois dessa decisão é que se abrirá um segundo momento judicial: o processo formal de extradição que a Justiça portuguesa terá de solicitar formalmente por vias diplomáticas à sua congénere sul-africana.

Saiu de Joanesburgo para a zona de Durban há três semanas

João Rendeiro estava num dos quartos de qualidade superior do resort Forest Boutique Guest House, localizado em Umhlanga.

O seu primeiro local de refúgio na África do Sul foi em Joanesburgo, como o diretor nacional Luís Neves afirmou na conferência de imprensa que a PJ promoveu às 9h30 deste sábado. O ex-líder do BPP hospedou-se na zona financeira daquela que é a principal cidade sul-africana com 4,4 milhões de habitantes, nomeadamente em vários hotéis de cinco estrelas.

Certo é que há cerca de três semanas, Rendeiro deslocou-se — sem saber que a PJ, com a ajuda da sua congénere sul-africana, estava no seu encalce. E deslocou-se para Durban, na zona de costeira. Ou seja, Rendeiro fez mais de 500 km, saindo da maior cidade da África do Sul para a costa — e logo para uma cidade conhecida pelo turismo e pelo surf. Durban está também a pouco mais de 400 quilómetros da fronteira com Moçambique.

Quando foi detido no Forest Boutique Guest House, em Umhlanga, Rendeiro tinha na sua posse um passaporte português e cerca de 10 cartões bancários, entre cartões de crédito e de débito, de contas de diferentes instituições financeiras localizadas em países como Portugal, Reino Unido, Singapura e África do Sul. Alguns dos cartões de crédito eram gold e só costumam ser cedidos a clientes premium com saldos bancários muito significativos.

Primeiro destino da fuga: Doha, Qatar

João Rendeiro fugiu de Portugal para Londres no dia 14 de setembro e o seu primeiro destino de fuga foi Doha, a capital do emirado do Qatar. Foi aí que passou os primeiros dias de fuga, antes de se deslocar para África do Sul no dia 18 de setembro.