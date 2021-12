Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Rendeiro foi presente na manhã desta segunda-feira a um juiz no tribunal de Verulam, em Durban. O ex-banqueiro chegou ao tribunal pouco faltava para as 9h da manhã (horas locais) e quando tinha passado cerca de 48 horas depois de ter sido detido num hotel de luxo na África do Sul. Estas primeiras audições em tribunal têm o objetivo de serem determinadas as medidas de coação a aplicar no âmbito do processo de cooperação entras as autoridades sul-africanas e portuguesas.

Esta primeira sessão foi, no entanto, adiada para terça-feira, às 11h da manhã (horas locais, 9h em Portugal continental). Este adiamento deve-se ao facto de a defesa do ex-banqueiro ter feito um pedido de adiamento da audição, alegando não ter tido tempo suficiente para preparar a defesa, pedido esse a que teve luz verde do tribunal.

Ao Observador, a advogada sul-africana de Rendeiro, June Markes, confirmou que a sessão de hoje foi um “simples adiamento”. “O meu cliente está bem e irá recorrer se a fiança for negada“, avançou.

Veja as imagens de João Rendeiro na sala do tribunal, na África do Sul.