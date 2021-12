Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um cidadão neozelandês recebeu dez doses de vacina contra a Covid-19 num só dia e está a ser investigado pelas autoridades do país. Alegadamente, segundo o New Zeland Herald, o homem terá recebido dinheiro para se fazer passar por outras pessoas que não queriam ser vacinadas e percorreu vários centros de vacinação num só dia.

“Estamos muito preocupados com esta situação e estamos a trabalhar com as agências apropriadas”, admitiu a responsável pelo programa de vacinação na Nova Zelândia, Astrid Koornneef, frisando que “assumir a identidade de outra pessoa e receber tratamento médico é perigoso”.

Tendo em conta a imprensa local, este homem, que ainda não foi identificado, terá recebido dinheiro para se vacinar no lugar de outras pessoas, até porque na Nova Zelândia os bilhetes de identidade não são obrigatórios, o que faz com que este documento não seja exigido na hora da vacinação e o que permitiu o acumular dez doses numa só pessoa.

As autoridades já estão a investigar o sucedido e usam o caso como um exemplo de alerta, já que este cidadão não deverá ter consequências negativas na saúde — apenas pode sentir os efeitos secundários com mais intensidade —, mas os outros protagonistas ficaram com um certificado de vacinação quando não receberam a dose contra a Covid-19.