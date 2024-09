A "operação James Bond" de Israel que "humilhou" o Hezbollah e pode levar a uma guerra no Líbano

“Somos contra um guerra no Líbano. O governo do Líbano não quer uma guerra e nem sequer quer fogo cruzado no sul do Líbano”, continuou Abdallah Bou Habib, que pediu ajuda às “Nações Unidas” e ainda aos Estados Unidos. “Precisamos deles para restabelecer algum tipo de paz no sul do Líbano”, afirmou o chefe da diplomacia.

Os Estados Unidos da América também já garantiram publicamente que não querem uma guerra no Líbano. Desde o primeiro momento, Washington indicou que nada teve a ver com os ataques de pagers ou walkie-talkies — e as autoridades norte-americanas não terão sido informadas de antemão. “Não sabíamos desta operação e não estivemos envolvidos”, sinalizou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, na terça-feira.

Ao que apurou o jornal Axios, o secretário da Defesa, Lloyd Austin, recebeu uma chamada do seu homólogo israelita apenas minutos antes de a explosão de pagers ter começado. Telavive não queria apanhar os Estados Unidos desprevenidos, mas Washington não considerou isso como um aviso, já que Yoav Gallant não terá pedido o aval norte-americano.