O balanço do número de mortos em Itália, no seguimento do colapso de quatro edifícios na cidade de Ravanusa, na Sicília, continua a ser atualizado em alta: são agora sete as vítimas mortais confirmadas pelas autoridades, segundo a Euronews.

Depois de um primeiro balanço dar conta de três mortos no domingo, esta segunda-feira, as autoridades italianas retiraram outros mais corpos dos destroços.

Bombeiros e proteção civil procuram ainda duas pessoas, que se acredita estarem soterradas pelos escombros de cimento e metal.

???? #Ravanusa #crollo palazzo: scavano senza sosta le squadre #USAR, da oltre 40 ore 100 #vigilidelfuoco proseguono le delicate e complesse operazioni tra le macerie. In corso la ricerca delle ultime 2 persone disperse [#13dicembre 12:00] pic.twitter.com/sl1lr0YZZ2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 13, 2021

“Foi como se um avião fosse contra o nosso edifício”, descreveu um residente de um prédio vizinho à agência de notícias ANSA.

Duas idosas foram resgatadas com vida, horas depois da explosão, no sábado à noite, tendo sido transportadas para o hospital.

Cerca de 250 profissionais foram enviados para Ravanusa para ajudar com os trabalhos de resgate.

As vítimas mortais da explosão incluem uma família de quatro pessoas: um casal jovem, cuja mulher estava grávida, e os pais do marido.

As autoridades abriram uma investigação por homicídio.

A empresa de distribuição de gás natural Italgas afirmou, em comunicado, que não recebeu quaisquer relatórios que indicassem fugas de gás na semana anterior ao acidente.