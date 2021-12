Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de um jogo caseiro frente ao Estrela Vermelha em que uma vitória dava uma passagem tranquila aos oitavos de final da Liga Europa, o Sp. Braga não foi além de um empate e esta segunda-feira, o sorteio do playoff de acesso aos últimos 16 lugares da competição ditou que os bracarenses vão defrontar os moldavos do Sheriff, equipa que se estreou este ano na fase de grupos e logo com sete pontos num grupo com Real Madrid, Inter e Shakhtar Donetsk. O resultado mais vistoso foi, claro, a vitória por 2-1 no campo dos madrilenos, tendo conseguido os restantes pontos frente à equipa ucraniana, que apenas conseguiu dois. Assim, lá seguiu o Sheriff para as decisões da Liga Europa.

Estreia auspiciosa do Sheriff Tiraspol (nome completo) na Liga dos Campeões, equipa que vem da Transnístria, uma região que fica dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas como pertencentes à Moldávia mas que declarou unilateralmente a sua independência em 1990, com o apoio da Rússia, e que é governada por uma oligarquia. Questões políticas à parte (bem explicadas no texto abaixo), o Sheriff, atual campeão em título do campeonato da Moldávia, lidera a mesma liga na pausa de inverno que se vai verificar no futebol do país. Falta de ritmo, então, pensarão os adeptos bracarenses. Talvez, mas haverá algo a jogar contra os portugueses: Frio, muito frio, com termómetros a variarem entre os -4º e os 4º, sensivelmente.

Não é só jogar o jogo pelo jogo, é jogar com o frio, com as condições adversas, mas sim, se a equipa de Carlos Carvalhal ultrapassar estas questões, de certa forma é em teoria superior frente a uma equipa cujo nome original foi, quando criada em 1996, FC Tiras Tiraspol, começando a competir na 2.ª divisão. No ano seguinte, contudo, tudo mudou: Viktor Gushan, um antigo agente do KGB que é o fundador da empresa Sheriff, tomou o clube pelas suas as mãos e os resultados estão agora à vista (mesmo com alguma polémica à mistura), sendo o clube campeão nacional por 19 vezes, falhando apenas dois títulos desde 2000.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Voltando ao que se passará dentro das quatro linhas entre o Sheriff e o Sp. Braga, a equipa de Tiraspol apenas perdeu um jogo para o atual campeonato (17 encontros) e apenas mais três nos dezasseis extra liga, ou seja, Taça e Liga dos Campeões, onde teve de percorrer um caminho muito extenso: KF Teuta (Albânia), Alashkert FC (Arménia), Estrela Vermelha (Sérvia) e Dínamo Zagreb (Croácia). Nos grupos, foi o (surpreendente) que se viu.

E, também para a história, fica a imagem do médio luxemburguês Sebastién Thil, de 27 anos, médio que vale um milhão de euros segundo o site de referência Transfermarkt e marcou o golo da vitória no Santiago Bernabéu. Fica na história e demonstra ainda como os sonhos são possíveis. Numa tatuagem na perna, tem uma imagem sua a sonhar com a Liga dos Campeões, mais a bandeira do seu país. Marcar um golo aos 89′ pelo modesto Sheriff e dar uma vitória no campo do Real Madrid em ano de estreia na liga milionária. Haverá mais Liga dos Campeões do que isto?