Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Benfica-Real Madrid e Sporting-Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ou afinal não, depois de a UEFA ter admitido um erro no sorteio da fase a eliminar da liga milionária. Assim, as bolas das últimas 16 equipas foram novamente sorteadas.

“Na sequência de um problema técnico com o software de um fornecedor externo que indica aos responsáveis que equipas são elegíveis para se defrontarem, um erro material ocorreu no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Como resultado disso, esse sorteio foi declarado anulado e vai ser repetido na íntegra”, explicou a UEFA. Na origem do problema estará o facto de o Liverpool ter sido o adversário atribuído ao Atl. Madrid, algo que não era possível porque as duas equipas partiram do mesmo grupo — em teoria, o oponente correto para os colchoneros seria o Manchester United, que terminou na liderança do respetivo grupo. O erro foi até informático porque, a nível do código de cores, existia uma troca notória entre o Liverpool e o Manchester United.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

O Atl. Madrid, que estava diretamente envolvido no erro e que acabou por ter um sorteio muito desfavorável, emparelhando com o Bayern Munique, anunciou de imediato que estava “em conversações com a UEFA para pedir explicações e uma solução depois dos erros cometidos no sorteio dos oitavos da Liga dos Campeões”. Ainda assim, o Real Madrid fez saber junto do organismo que não considera válido ir novamente a sorteio, já que o cruzamento com o Benfica foi o primeiro a ficar decidido — ainda antes de o erro ocorrer. Contudo, o comunicado da UEFA indica que o sorteio original foi considerado “anulado”, ou seja, não abre a porta a essa possibilidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

It’s #UCLdraw day!! Tell us 1️⃣ Round of 16 tie you’d love to see… ♥️ ????#UCL pic.twitter.com/KK6Q47L9vZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

De recordar que tanto Sporting como Benfica estão no Pote 2, por terem ficado no segundo lugar dos respetivos grupos, e por isso podem cruzar-se com as equipas teoricamente mais fortes: Ajax (só os encarnados), Bayern Munique (só os leões), Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United e Real Madrid. Por não serem cabeças-de-série, as duas equipas portuguesas jogam a primeira mão dos oitavos de final em casa, a 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro, e a segunda mão fora a 8, 9, 15 ou 16 de março.