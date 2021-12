Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Toyota Motor Company, através das marcas que incorpora, é o maior fabricante de veículos do mundo, o que a obriga a comercializá-los em praticamente todas as áreas do globo. Tem sido a necessidade de adaptar os seus veículos (e o seu discurso) a essas distintas realidades – especialmente na Europa, onde os eléctricos são uma necessidade, e no Japão, onde a situação é bem diferente – que leva a que o CEO do grupo defenda muitas vezes objectivos antagónicos, atacando aqui uma tecnologia, para investir milhares de milhões na mesma solução semanas depois. Akio Toyoda, descendente do fundador da Toyota e actual CEO, já afirmou não acreditar nos veículos eléctricos – declaração que terá proferido para tranquilizar o mercado interno japonês –, mas agora apresentou nada menos do que 15 protótipos eléctricos, com emblemas das suas principais marcas, respectivamente Toyota e Lexus.

A revelação ocorreu durante um evento associado aos novos veículos electrificados, eléctricos e respectivas baterias, denominado o “showroom do futuro”. A plataforma de serviço é a e-TNGA, concebida a pensar em modelos eléctricos. Mas entre os protótipos presentes, se abundavam os 100% eléctricos, a bateria ou a fuel cells, não faltaram também os híbridos e os híbridos plug-in, em que a Toyota e Lexus continuam a apostar para a generalidade dos mercados, ainda que de forma cada vez menos representativa nos mercados europeus.

A Toyota mostrou o já conhecido bZ (de beyond Zero), que pretende ser um SUV eléctrico acessível suportado na e-TNGA, mas mostrou igualmente o concept de um crossover estilo coupé e uma berlina para concorrer com o Model 3 da Tesla. Presente esteve ainda um SUV de grandes dimensões com três filas de bancos.

A Lexus também esteve em força, com a marca a mostrar o seu primeiro modelo 100% eléctrico, o RZ, que na essência parece uma versão de série do LF-Z. A avaliar pelos protótipos expostos, irá também surgir um desportivo a bateria, um potencial sucessor do LF-A, com os japoneses a contar já com as baterias sólidas, que todos os fabricantes de acumuladores perseguem há pelo menos uma década, sem sucesso no horizonte. A Lexus avançou igualmente com eléctricos em forma de um coupé 2+2 descapotável, um cinco portas hatchback compacto e um SUV topo de gama, este último apenas electrificado.

O gigante nipónico levantou ainda a ponta do véu sobre alguns modelos de nicho, como um autocarro compacto. Mas um dos pontos mais importantes disse respeito à promessa do grupo japonês em colocar no mercado 30 modelos eléctricos a bateria até 2030, com a Lexus a prever, até esse mesmo ano, ultrapassar a fasquia do milhão de eléctricos transaccionados, visando transformar-se em construtor 100% eléctrico até 2035.

Para este objectivo ser viável, a Toyota antecipa um investimento de 15,5 mil milhões de euros em baterias até 2030, mais 3,9 mil milhões do que anunciado anteriormente. Um valor elevado, mas não muito se considerarmos estarmos perante um grupo capaz de fabricar 10 milhões de veículos por ano. Veja aqui a conferência: