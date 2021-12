A polícia moçambicana deteve uma mulher que terá tentado arrancar os testículos do seu marido com os dentes, durante uma discussão, na província de Gaza, no sul de Moçambique, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da corporação.

O caso ocorreu no domingo, na cidade de Xai-Xai, capital provincial. A polícia recebeu “uma queixa por volta das 22h00 locais (20h00 em Lisboa)”, disse Carlos Macuacua, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Gaza.

“A vítima disse que tinha sido a sua mulher que mordeu o seu órgão genital“, referiu Carlos Macuacua.

Segundo a polícia, o casal, unido há seis anos, vivia em constante desentendimento e o “marido sempre sofria de violência”.

O homem foi levado ao Hospital Provincial de Xai-Xai, avançou a PRM.

De acordo com as autoridades, a mulher, de 32 anos, vai responder por violência física grave e poderá também responder pelo crime de castração e mutilação genital.