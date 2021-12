Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Virgílio Lima, que sucedeu a Tomás Correia na liderança do Montepio, venceu as eleições desta semana e, segundo a contagem preliminar de votos, apurada pelo Observador, será reconduzido como presidente do conselho de administração na maior mutualista do País, que reúne cerca de 600 mil portugueses.

Notícia em atualização