Montepio. O que o banco recuperar em imparidades vai para os associados da mutualista, diz Virgílio Lima

Carlos Tavares de saída. “É preciso estabilidade no que está bem e mudar o que não está bem”

Ainda no tema da continuidade e renovação: se vencer, enquanto acionista com controlo do Banco Montepio, veremos a continuidade do líder da comissão executiva, Pedro Leitão? E do presidente do conselho de administração, Carlos Tavares?

O banco é um ativo-chave do grupo e olhamos com muito cuidado para esse ativo. Ao representante dos associados cabe a definição da estratégia do grupo, com autonomia, e a nomeação dos órgãos sociais. Também aí haverá continuidade e renovação. Continuidade no que está bem, naquilo que tem vindo a melhorar – e o último trimestre é exemplo disso, com lucros de 19 milhões de lucros do banco…

Atribui esse lucro mais à comissão executiva?

Atribuo à gestão no seu conjunto mas os executivos são quem está na linha da frente. E está a haver um trabalho muito bem sucedido, um trabalho junto das famílias, das empresas, na economia social – esse trabalho tem vindo a ser bem feito e terá continuidade. Depois, há outras áreas onde haverá mudanças, há sempre mudança por natureza – há pessoas que consideram que não é o momento de continuar, consideram que não estão a encontrar satisfação no desempenho, e vice versa. E, portanto, esses ajustamentos têm de ser feitos e o acionista nunca se pode demitir dessa função, tem de o fazer. Mas tem de o fazer sem ruturas – a instabilidade custa muito caro às organizações e o banco, em particular, teve muitas mudanças nos últimos anos. É preciso termos estabilidade no que está bem e mudar o que não está bem.