Duas últimas décadas com os crescimentos médios mais baixos

O Banco de Portugal e o Instituto Nacional de Estatísticas divulgaram as séries longas da economia portuguesa desde a década de 40 do século passado. E a conclusão, para a evolução do PIB, é a de as últimas duas décadas foram as que registaram menores crescimentos da economia nacional.

De acordo com os dados, e desde então, o PIB a preços constantes teve nove anos de variações negativas, tendo registado 16 anos com variações acima de 5%, as últimas das quais em 1990. 2020 foi mesmo o ano em que o PIB nacional mais caiu, desde que esta série começou.