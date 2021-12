O antigo ciclista Carlos Ribeiro morreu aos 29 anos, seis anos depois de ter terminado precocemente a carreira devido a um problema cardíaco, informou esta segunda-feira a equipa W52-FC Porto.

“O ex-ciclista da nossa equipa Carlos Ribeiro deixou-nos com apenas 29 anos. Ficámos devastados com esta notícia, o ciclismo está de luto”, lê-se na página oficial da equipa azul e branca no Twitter.

O Carlos Ribeiro (ex-ciclista da nossa equipa) deixou-nos com apenas 29 anos.

Ficamos devastados ao com esta notícia, o ciclismo está de luto.

Endereçamos os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos.

Até sempre amigo! pic.twitter.com/mH2ZcJ8kMd — W52 – FCPorto (@w52fcporto) December 20, 2021

Carlos Ribeiro venceu a classificação por pontos da Volta a Portugal do Futuro de 2014, no mesmo ano em que se estreou na Volta a Portugal e na Volta a França do futuro.

Duas vezes terceiro classificado nos Nacionais de contrarrelógio para sub-23, em 2013 e 2014, o antigo corredor anunciou o abandono em janeiro de 2016, quando ia iniciar a segunda temporada entre a elite do pelotão nacional, depois de lhe ter sido diagnosticado “um bloqueio completo da parte direita do coração”.