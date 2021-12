Alexa, assistente virtual da Amazon, como resposta a um pedido da menina de 10 anos, propôs que a criança colocasse um carregador de telemóvel numa tomada e depois encostasse uma moeda. A situação foi exposta pela mãe da criança, Kristin Livdahl, no Twitter.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021