A população mundial deverá atingir 7,8 mil milhões de pessoas no dia de Ano Novo de 2022 – um aumento de 74 milhões, ou 0,9%, em relação ao primeiro dia de 2021, segundo o Instituto de Censos norte-americano.

No novo ano, estão previstos, em todo o mundo, 4,3 nascimentos e duas mortes por segundo, estimou o organismo estatístico.

Entretanto, a população dos Estados Unidos aumentou quase 707.000 pessoas no ano que passou, e o país deverá contar 332,4 milhões de residentes a 1 de janeiro de 2022, de acordo com o Instituto de Censos nacional.

Essa estimativa representa uma taxa de crescimento de 0,2% do dia de Ano Novo de 2021 para o primeiro dia de 2022.

A partir do início do novo ano, as estimativas preveem que os Estados Unidos tenham mais uma pessoa a cada 40 segundos, calculando os nascimentos, subtraindo as mortes e adicionando a migração internacional líquida.

Estima-se que o país registe um nascimento a cada nove segundos e uma morte a cada 11 segundos, além de mais uma pessoa por via da migração internacional a cada 130 segundos.