O Velódromo Nacional, em Paris, é o local de treino da equipa nacional francesa de ciclismo, e, nas últimas semanas, tem servido para uma tarefa que requer ainda mais velocidade do que pedalar: vacinar.

Dentro do recinto, no meio da pista circular que serve de treino à nata do ciclismo francês, localiza-se um centro de vacinação contra a Covid-19, preparado para incocular, de acordo com a Associated Press, três a cinco mil pessoas por dia — sendo o maior centro de vacinação do país.

França registou esta terça-feira quase 300 mil casos novos de infeções pelo coronavírus, um novo máximo em relação aos 230 mil casos verificados, num só dia, em dezembro.

O país regista atualmente mais de dois mil internamentos.

