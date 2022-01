Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O filho mais velho da rainha da Pop, Madonna, é também ele um artista, embora tenha permanecido anónimo até ao passado mês de dezembro.

Rocco Ritchie, filho da cantora pop e do seu ex-marido, o realizador de cinema GuyRitchie, tem tentado seguir carreira no mundo da arte fora da sombra dos pais, embora noutra área artística – a pintura — e sob o pseudónimo Rhed.

Aos 21 anos, Rocco dedica-se à pintura expressionista e tem contribuído para várias exposições desde 2018, na galeria de arte Tanya Baxter Contemporary, em Chelsea, Londres.

Segundo o The Guardian e a revista PageSix, apesar de ter tentado manter verdadeira identidade escondida, o artista Rhed é apresentado ao público como tento um percurso que coincide com o de Rocco Ritchie – a mesma idade, as cidades por onde passou e os institutos de ensino que frequentou, a Saint Martins e Escola Real de Desenho.

Além disso, em 2020, a cantora e o cineasta reuniram-se na galeria Tanya Baxter com os seus atuais parceiros e os seus filhos, para uma exibição anónima.

Antes, em 2018, Madonna e Guy Ritchie teriam igualmente marcado presença na primeira exposição de Rhed na galeria de Tanya Baxter, segundo o Daily Mail, citado pela ArtNews.

Tendo como influências artísticas pintores como Lucian Freud, Francis Bacon, Helmut Newton e a luso-britânica Paula Rego, Rhed — ou Rocco — chegou inclusive a ser comparado a Basquiat e a Banksy, opinião que não é contudo, unânime no meio artístico.

Segundo a curadora da galeria, Tanya Baxter, o protagonista das pinturas evidencia uma “tensão psicológica”, mas que é contrariada por uma palete de cores intensas e “figuras pintadas de forma brincalhona no meio da tela, muitas vezes colocadas num fundo abstrato e monocromático”.

Com um contexto de crescimento cultural e eclético, fruto de uma infância passada entre Nova Iorque e Londres, as suas pinturas são uma mistura viciante de inocência e confidência”, refere ainda a curadora.

Também a galeria de King’s Road, em Londres, analisa de forma positiva as obras do artista. Mervyn Davies, antigo membro da Academia Real Britânica, considera que “os bons artistas são aqueles que transformam a energia em algo belo e capaz de impactar o olhar”.

“Qualquer um pode ser um pintor, mas é uma questão de fazer os outros pensarem, e de provocar sentimentos”, completou o crítico.

Outras pessoas, como a crítica de arte do The Guardian, Jonathan Jones, tece comentários mais rígidos em relação a Rhed. “Os seus quadros são tentativas desajeitadas e adolescentes sem qualquer sinal de vigor ou originalidade”, exprimiu Jones.

Parece-me uma pena que Rhed tenha sido colocado sob o olhar público quando ainda não é, nesta altura, um verdadeiro artista. Estes rabiscos são coisas amadoras, numa tentativa vaga de imitar Picasso ou Modigliani, que poderiam ser feitas por um milhão de jovens”, concluiu a crítica.

As pinturas de Rhed encontram-se à venda no site Artsy, sob o selo da galeria Tanya Baxter, e os preços diferem entre 17 mil e 31 mil euros.