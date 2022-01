Mármores de Pártenon devolvidos por Itália. Debate reacende-se sobre estátuas da Acrópole de Atenas em Londres

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Itália vai devolver à Grécia, após novo acordo, um fragmento de mármore pertencente ao friso do Pártenon. As tensões relativas à devolução de peças de mármore deste momento grego ressurgem, assim, entre o berço da antiguidade clássica e o Reino Unido, que tem vários fragmentos com cerca de 2500 anos no Museu Britânico desde o início do século XIX.

O mármore até agora guardado no Museu Arqueológico Regional de Palermo, na Sicília, retrata, de acordo com o The Guardian, os pés de uma deusa, que será ou Peitho, a deusa da sedução e da persuasão, ou Artemis, ligada à vida selvagem e à caça. Os pés de mármores foram comprados pela Universidade de Palermo à viúva de Robert Fagan, um cônsul britânico destacado em Sicília e na Malta, após a morte deste em 1816.

Como parte de uma troca temporária entre os dois setores da Cultura, a peça de mármore vai ser emprestada durante quatro anos com a possibilidade de poder permanecer na Grécia durante outros quatro. Não foi afastada a hipótese, contudo, de a nova troca poder tornar-se permanente no futuro.

Os helénicos, em específico o Museu da Acrópole, em Atenas, vão ceder ao museu de Palermo, em troca, uma estátua da deusa Atenas, do século V D.C., assim como uma ânfora que data do século VIII D.C.

“Enviar de volta um fragmento pequeno, mas significativo para o seu contexto de origem, pertencente ao Pártenon, tem um valor simbólico muito grande”, explicou ao jornal britânico o conselheiro da Cultura de Sicília, Alberto Samona.

É também uma resposta ao debate internacional [em torno dos artefactos do Pártenon]. Mas não quero entrar nesse debate. Para nós, este é um gesto de amizade – a Grécia e a Sicília são duas áreas do Mediterrâneo que partilham uma história comum”, salientou Alberto Samona.

Não se sabe como é que Robert Fagan (que era ele próprio um arqueólogo amador) adquiriu o mármore, embora uma teoria sugira que este lhe foi cedido pelo Lorde Elgin. Este Lorde britânico realizou escavações entre 1801 e 1804 no Pártenon, e vendeu parte do espólio – as peças reivindicadas pela Grécia — ao Museu Britânico, em 1816.